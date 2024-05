Google Play Libri non rientra probabilmente tra i servizi a cui il colosso di Mountain View tiene maggiormente ma ciò non esclude che, di tanto in tanto, vi possano essere delle importanti novità anche su di esso e un esempio è rappresentato da un annuncio fatto dal team di Google nelle scorse ore.

Con un post sul blog ufficiale, infatti, il team di Google ha voluto “suggerire” agli utenti quattro nuovi modi per godersi i numerosi titoli che la libreria del colosso di Mountain View offre loro.

Quattro suggerimenti per sfruttare al meglio Google Play Libri

L’attenzione del team di Google Play Libri si rivolge innanzitutto verso gli utenti più piccoli: ci sono oltre 300 nuovi ebook dedicati ai bambini disponibili gratuitamente e tutti supportati dalla funzione Leggi e ascolta, soluzione che consente di ascoltare l’intero libro letto ad alta voce mentre le pagine girano automaticamente.

Un’altra interessante possibilità è rappresentata dal canale YouTube di Google Play Libri (lo trovate qui), ove è possibile ascoltare migliaia di anteprime di audiolibri, il tutto gratuitamente. Questi brani sono anche disponibili nello store Google Play Libri tramite le applicazioni Android e iOS e il client Web.

E per restare aggiornati sulle prossime uscite c’è un’apposita nuova sezione nella scheda “Libreria” dell’app Android di Google Play Libri, nella quale gli utenti potranno vedere tutti i loro pre-ordini su un calendario (con la possibilità di applicare filtri in base a serie o autori specifici).

Infine, per rendere l’esperienza di lettura più coinvolgente e gratificante, gli utenti più piccoli possono guadagnare degli adesivi digitali quando leggono libri dedicati ai bambini. Questi “premi” possono essere visualizzati in qualunque momento attraverso la barra degli strumenti.

Potete scaricare l’applicazione per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: