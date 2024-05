Se state pensando di acquistare un nuovo smartphone o tablet, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. OnePlus, infatti, ha deciso di fare le cose in grande, lanciando una serie di offerte davvero interessanti per tutto il mese di maggio. Si tratta di un’occasione da non perdere per chi vuole portarsi a casa un dispositivo di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Le offerte coinvolgono un’ampia gamma di prodotti OnePlus, dai top di gamma come OnePlus 12 e OnePlus 12R (che trovate nell’immagine di copertina; qui invece la nostra recensione) fino ai dispositivi di fascia media come OnePlus Nord 3 e OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Non mancano inoltre promozioni dedicate al primo tablet dell’azienda, OnePlus Pad.

La particolarità di queste offerte è che non solo prevedono sconti interessanti sui prezzi di listino, ma in tutti i casi includono anche gadget in omaggio come cuffie wireless o cover protettive. Un ulteriore valore aggiunto per chi desidera acquistare un nuovo dispositivo del produttore cinese.

Un aspetto da sottolineare è che alcune delle promozioni saranno disponibili solo in determinati periodi del mese, le cosiddette “flash sale“. Durante questi intervalli di tempo, i prezzi dei prodotti selezionati verranno ridotti automaticamente sullo store online, senza bisogno di inserire alcun codice sconto. Al di fuori delle flash sale, sarà comunque possibile usufruire degli stessi sconti usando un apposito codice promozionale che troverete proseguendo la lettura.

Ecco le offerte di maggio di OnePlus: ci sono anche alcuni regali in fase d’acquisto

Partiamo subito con una panoramica delle promozioni più succulente. In primo piano troviamo gli smartphone top di gamma OnePlus 12 e 12R, che vengono proposti rispettivamente con 100 e 50 euro di sconto sul prezzo di listino. Ma le sorprese non finiscono qui: acquistando un OnePlus 12 si riceveranno in omaggio le cuffie wireless OnePlus Buds Pro 2, mentre con il fratellino minore, il 12R, si avranno in bundle le OnePlus Buds 3. Insomma, un vero e proprio affare per chi cerca il massimo delle prestazioni senza particolari compromessi ed è anche alla ricerca di un paio di ottime cuffie wireless.

OnePlus non ha pensato solo a chi ha un budget elevato. Anche chi cerca un dispositivo di fascia media potrà approfittare di sconti molto allettanti. È il caso di OnePlus Nord 3 5G nella variante da 16 GB di RAM e 256 GB di storage interno, che durante le flash sale potrà essere acquistato con ben 130 euro di sconto sul prezzo di partenza, mentre chi è interessato alla versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna dovrà “accontentarsi” di uno sconto di 70 euro sul prezzo di listino. E come se non bastasse, nel pacchetto è inclusa anche una custodia Sandstone Bumper Case.

Per chi ha esigenze ancora più contenute c’è poi OnePlus Nord CE3 Lite, che scende addirittura a 229 euro grazie a uno sconto di 100 euro, con in più una cover protettiva in regalo.

Il produttore cinese ha pensato davvero a tutto e a tutti: le offerte di OnePlus non si limitano infatti agli smartphone; anche chi è alla ricerca di un tablet Android di alta qualità potrà approfittare di una promozione molto interessante che riguarda il OnePlus Pad, il primo tablet dell’azienda cinese. Grazie a uno sconto di 90 euro, infatti, sarà possibile portarsi a casa questo gioiellino a partire da soli 409 euro con in regalo la custodia OnePlus Magnetic QWERTY Keyboard Green.

Tutti i dettagli delle promozioni di maggio di OnePlus: c’è un codice sconto

Ma veniamo ai dettagli delle promozioni. Come accennato, le offerte più convenienti saranno disponibili durante dei periodi di flash sale che si terranno in date specifiche del mese: 1-3 maggio, 7-8 maggio, 15-17 maggio e 29-30 maggio. In questi giorni, i prezzi degli smartphone e tablet facenti parte all’iniziativa promozionale saranno ridotti automaticamente sullo store online di OnePlus, senza bisogno di inserire alcun codice.

Fuori dai periodi di flash sale, però, non disperate: sarà comunque possibile ottenere gli stessi identici sconti utilizzando il codice promozionale A202405 al momento dell’acquisto sul sito di OnePlus. Quindi, che siate mattinieri o nottambuli, non avrete scuse per lasciarvi sfuggire queste offerte.

Utilizza il codice promozionale A202405 per usufruire degli sconti sullo store ufficiale OnePlus

Insomma, OnePlus ha deciso di fare un bel regalo a tutti i suoi fan (e non solo) in questo mese di maggio. Con sconti che arrivano fino a 130 euro su smartphone e tablet di diverse fasce di prezzo e in più degli accessori molto interessanti in omaggio, la tentazione di fare un nuovo acquisto è davvero forte. Si tratta nel complesso di una promozione molto variegata, che tocca diversi segmenti di mercato e fasce di prezzo, consentendo a un’ampia platea di utenti di accedere ai prodotti OnePlus a condizioni vantaggiose.

Non vi resta dunque che tenere d’occhio il calendario delle flash sale e scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget, approfittando degli sconti e dei bundle proposti dal produttore per tutto il mese di maggio.