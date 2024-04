Il team di sviluppatori di OnePlus ha reso noto di avere dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, con la precisazione che si tratta probabilmente dell’ultimo per questi due popolari smartphone.

Lanciati nell’aprile del 2020, per questi due telefoni il produttore ha promesso tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza ed in effetti ha rispettato l’impegno preso con chi ha deciso di acquistarli.

Arriva l’ultimo update per OnePlus 8 e 8 Pro

Disponibile al momento in India, il nuovo aggiornamento rilasciato dal produttore cinese porta il software di questi due smartphone alla versione OxygenOS 13.1.0.587 e include le patch di sicurezza di aprile 2024.

Tra le novità incluse non dovrebbero mancare la risoluzione di qualche bug e miglioramenti generali alla stabilità e alla fluidità, oltre ovviamente a quelli relativi alla sicurezza.

Nell’annunciare che quello appena rilasciato è l’ultimo aggiornamento per la serie OnePlus 8 (probabilmente salvo il caso di dover intervenire con ulteriori update per gravi bug o problemi di sicurezza), il team del produttore ci ha tenuto a ringraziare gli utenti che hanno deciso di acquistare tali smartphone e che hanno contribuito con i loro feedback e consigli all’ottimizzazione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, semplificando così il lavoro degli sviluppatori.

Come da consuetudine per questo produttore, l’aggiornamento verrà rilasciato in più fasi, in modo da garantire un’esperienza fluida per tutti gli utenti e di bloccare le operazioni nel caso in cui dovessero essere individuati bug rilevanti.

OnePlus ha in programma di estendere il rilascio ad altri Paesi e gli utenti saranno informati dell’effettiva disponibilità della nuova versione software attraverso un’apposita notifica. I più impazienti possono comunque procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software (Impostazioni -> Informazioni sul dispositivo -> OxygenOS).

Una volta terminato il periodo di supporto software garantito dal produttore, ai possessori di tali device che desiderano continuare a usarli e provare le ultime novità di Android non resta altro da fare che affidarsi al mondo del modding.