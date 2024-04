Il mercato della telefonia mobile è in costante fermento, gli svariati operatori presenti nel Bel Paese si contendono ciclicamente gli utenti cercando di attirarli a sé con offerte allettanti ed è esattamente ciò che ha deciso di fare Vodafone nelle ultime ore; l’operatore ha infatti avviato una campagna rivolta agli ex clienti ai quali sta proponendo l’offerta Vodafone Silver a 6,99 euro al mese. Scopriamo i dettagli.

Vodafone propone minuti e SMS illimitati, 100 giga in 5G a 6,99 euro al mese ad alcuni ex clienti

Come anticipato in apertura, Vodafone ha deciso di lanciare una nuova campagna winback, quindi rivolta agli ex clienti dell’operatore ormai passati ad altri fornitori. L’offerta in questione è Vodafone Silver che, per l’occasione, viene proposta ad un prezzo più concorrenziale del solito.

L’operatore sta inviando in queste ore alcuni SMS ad una serie di ex clienti idonei, il messaggio dell’operatore è un requisito imprescindibile per poter beneficiare dell’offerta proposta e contiene, oltre ai dettagli dell’offerta, anche una data di scadenza personalizzata. Di seguito un esempio:

Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0,01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 07/05. Dettagli e costi: voda.it/wbn04.

Come già detto l’offerta proposta è la Vodafone Silver, che per l’occasione viene scontata a 6,99 euro al mese per gli ex clienti che decidono di tornare in Vodafone con portabilità del numero; l’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 5G e servizi standard inclusi al costo di 6,99 euro al mese, disponibile sia tramite addebito su credito residuo che con il metodo di pagamento Smart Pay, che prevede l’addebito del canone mensile su carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata.

Oltre a ciò sono compresi:

300 minuti di chiamate internazionali verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco

100 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile

1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania

Qualora foste interessati e soprattutto aveste ricevuto l’SMS da parte dell’operatore, controllate bene la data di scadenza personalizzata per non rischiare di perdere l’offerta che Vodafone vi ha riservato.