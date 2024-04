La serie di smartphone di punta Xiaomi 14 è stata presentata il 26 ottobre 2023 per il mercato cinese e annunciata su scala globale il 25 febbraio 2024.

Xiaomi 15 è ancora lontano, ma le indiscrezioni sulla prossima gamma di smartphone di punta del colosso cinese hanno iniziato a circolare già da tempo.

Una nuova fuga di notizie ora rivela maggiori dettagli sulla serie Xiaomi 15, in particolare per quanto riguarda le specifiche della fotocamera e il chipset che verrebbe utilizzato.

Xiaomi 15 potrebbe adottare lo Snapdragon 8 Gen 4 e nuove fotocamere

Secondo il noto informatore Digital Chat Station, la serie Xiaomi 15 adotterà un nuovo sensore periscopico da 50 megapixel, inoltre l’azienda sta testando anche un teleobiettivo ad alto ingrandimento per la serie.

Il leaker afferma che i modelli della serie Xiaomi 15 saranno dotati del chipset SM8750 di Qualcomm che è probabilmente il nome in codice del SoC Snapdragon 8 Gen 4.

Questo non sorprende più di tanto, poiché Xiaomi è in genere uno dei primi produttori a far debuttare i nuovi chipset di punta di Qualcomm.

Secondo precedenti rapporti, la serie Xiaomi 15 manterrebbe il display piatto da 6,36 pollici, inoltre la gamma potrebbe vantare una grande novità, ossia l’inclusione di uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni sotto il display.

Probabilmente il colosso tecnologico cinese svelerà la serie Xiaomi 15 verso la fine di quest’anno, quindi le indiscrezioni sono più che mai da prendere con le pinze.