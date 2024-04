ASUS rilascia un nuovo aggiornamento per il suo più recente modello di punta: ASUS Zenfone 11 Ultra sta accogliendo un update che introduce tre nuove funzionalità di intelligenza artificiale, per ora in beta, che puntano a migliorare ulteriormente l’esperienza utente. Scopriamo insieme tutte le novità in distribuzione per lo smartphone Android.

ASUS Zenfone 11 Ultra si aggiorna con nuove funzionalità IA

Come abbiamo visto un mesetto fa, quest’anno ASUS ha deciso di cambiare rotta e di non proporre il suo consueto smartphone compatto: ad ASUS Zenfone 11, diretto successore di Zenfone 10, il produttore taiwanese ha preferito ASUS Zenfone 11 Ultra, un dispositivo dalle dimensioni decisamente più generose.

In queste ore ASUS fa sapere di aver avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento proprio per il suo flagship Zenfone 11 Ultra, con il quale vengono introdotte nuove funzionalità IA (per il momento in beta). Più precisamente, si tratta delle seguenti novità:

AI Call Translator: una funzione che può fornire traduzioni in tempo reale durante le chiamate telefoniche; per ora è disponibile con 9 diverse lingue (tra cui l’italiano);

AI Transcript: lo smartphone è ora in grado di trascrivere automaticamente le chiamate, trasformando le conversazioni vocali in testo scritto ed eventualmente riassumendole; può risultare utile soprattutto per registrare informazioni importanti, prendere appunti durante le telefonate o rileggere dettagli di conversazioni passate;

AI Wallpaper: una funzione dinamica che consente allo Zenfone di adattare in modo automatico lo sfondo in base allo stile e alle preferenze individuali; può analizzare le foto e le abitudini dell’utente per selezionare e mostrare sfondi che si adattano all’umore e/o al contesto, per una maggiore personalizzazione.

L’aggiornamento per ASUS Zenfone 11 Ultra porta la versione 34.1420.1420.370 e integra ulteriori novità. Come possiamo leggere nel changelog ufficiale, abbiamo anche:

integrate le patch di sicurezza di aprile 2024

ottimizzata la stabilità del sistema

ottimizzata l’esperienza touch

ottimizzate le prestazioni audio

Vi ricordiamo che lo smartphone è disponibile all’acquisto a partire da 999 euro (12-256 GB) su Amazon, tramite eshop ASUS e negli ASUS Gold Store.

Come aggiornare ASUS Zenfone 11 Ultra

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su ASUS Zenfone 11 Ultra potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema> Aggiornamenti di sistema“. L’update 34.1420.1420.370 è in distribuzione, ma in caso di esito negativo non disperate: potete sempre attendere qualche ora per poi riprovare. Siete già riusciti a provare le nuove funzioni di intelligenza artificiale?