Nella giornata di ieri, Facebook ha annunciato l’inizio del rilascio di un corposo aggiornamento per Facebook Messenger, la costola del popolare social network destinata alla messaggistica istantanea.

L’aggiornamento include un buon numero di nuove funzionalità (alcune prese in prestito da WhatsApp) e, in generale, punta a migliorare l’esperienza utente aggiungendo tante nuove possibilità di connessione e condivisione. Scopriamo tutti i dettagli.

Facebook Messenger sta per ricevere tante nuove funzionalità

Come anticipato in apertura, Facebook ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento che porterà tantissime nuove funzionalità che verranno implementate nelle prossime settimane sull’app di Facebook Messenger, tentando così un nuovo rilancio per l’app di messaggistica.

Siamo entusiasti di iniziare il lancio di una serie di nuove funzionalità per rendere ancora migliori le tue conversazioni e connessioni su Messenger.

Invio di foto in HD su Facebook Messenger come su WhatsApp

Una delle novità più interessanti che stanno per arrivare su Facebook Messenger è qualcosa che Meta ha già implementato l’estate scorsa in WhatsApp: la possibilità di inviare foto e immagini in alta definizione.

Quando l’utente proverà a condividere un’immagine dalla galleria del proprio smartphone, su Messenger troverà il nuovo interruttore HD che onsentirà di inviare la foto (o le foto, dal momento che è supportata la selezione multipla) senza perdita di qualità.

Possibilità di inviare file di grandi dimensioni

Un’altra interessante novità riguarda la possibilità di inviare file di grandi dimensioni (fino a 100 MB), nuova opzione aggiunta al tasto “+” presente all’interno delle conversazioni. Tra i file supportati rientrano i PDF, i file Word e Excel e altri formati popolari.

Album condivisi con gli amici

Il nuovo aggiornamento di Facebook Messenger porta con sé una novità pensata per le conversazioni di gruppo che vengono arricchite con gli album condivisi, pensati per raccogliere in un solo album tutte le foto e/o i video di un importante evento.

Per creare un album, basterà selezionare le foto da condividere ed effettuare un tap sul pulsante “Crea album” (è anche possibile aggiungere altre foto agli album già esistenti). Gli album creati possono essere rinominati. Tutti gli utenti potranno visualizzare, aggiungere, eliminare e scaricare foto/video dall’album.

Possibilità di connettersi con altre persone tramite codice QR

L’ultima novità è pensata per velocizzare il collegamento con altre persone da aggiungere su Facebook Messenger (in realtà è qualcosa che già abbiamo su altre app del gruppo Meta), grazie all’aggiunta di un codice QR condivisibile e scansionabile (in questo modo verrà immediatamente avviata una conversazione tra le due persone).

Come scaricare o aggiornare l’app di Facebook Messenger

Per scaricare o aggiornare l’app di Facebook Messenger su smartphone Android, in modo da non perdere le ultime novità introdotte a livello globale dal team di sviluppo dell’app, sarà sufficiente procedere con il download e l’installazione o con la verifica della presenza di aggiornamenti tramite il Google Play Store: la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante; a quel punto, basterà effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Lo stesso aggiornamento coinvolgerà anche gli utenti iPhone. In questo caso, per scaricare o aggiornare l’app, basterà rivolgersi all’App Store, raggiungere la pagina dedicata ed effettuare un tap su “Ottieni” o “Aggiorna”.