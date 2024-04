I punti di forza dei rugged phone, o almeno le caratteristiche che sono più ricercate dai potenziali acquirenti, sono indubbiamente la durabilità e l’autonomia. Ma c’è ancora margine di miglioramento, in termini di nuove funzioni che possono rendere ancora più interessante questa categoria di smartphone?

FOSSiBOT ritiene che sia possibile e si sta dedicando allo sviluppo dei rugged phone per rispondere al meglio alle necessità degli appassionati di attività all’aria aperta o di chi lavora in ambienti particolarmente difficili. FOSSiBOT F106 Pro è l’ultimo arrivato del brand e unisce uno smartphone resistente a una lampada da campeggio , aggiungendo uno speaker di qualità, fornendo una soluzione innovativa che arriverà sui mercati internazionali a metà aprile.

FOSSiBOT F106 Pro

Già a un primo sguardo il nuovo smartphone è in grado di distinguersi dalla massa di dispositivi simili, almeno per quanto riguarda la parte posteriore. In quella frontale troviamo uno schermo FullHD+ da 6,58 pollici con notch a goccia e protetto da un vetro Dragontrail di Asahi, in grado di resistere senza problemi a cadute e graffi.

La parte posteriore invece è decisamente unica, con il comparto fotografico nella parte alta, un ampio speaker e una luce a LED da campeggio che è una delle caratteristiche peculiari. Il tutto ovviamente con le certificazioni tipiche di questa categoria di prodotti, per garantire la resistenza ad acqua, polvere, cadute e condizioni estreme.

Il grosso LED posteriore si rivela utilissimo in diversi scenari, dal campeggio ai cantieri, dai lavori notturni alla manutenzione dell’auto o di elettrodomestici. E il grosso speaker, posizionato appena sopra al LED, è perfetto per ascoltare la propria musica preferita in campeggio, o per non perdere nemmeno una notifica o una chiamata anche negli ambienti più rumorosi.

Di buon livello anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 20 megapixel assistito da un algoritmo con IA, un sensore per visione notturna da 20 megapixel e una fotocamera frontale da 16 megapixel. La fotocamera principale è un grado di scattare foto e registrare video anche sott’acqua, diventando quindi un valido alleato per realizzare contenuti multimediali unici in vacanza.

L’enorme speaker ha una potenza nominale di 3 watt con una potenza di picco di 3,5 watt ed è in grado di raggiungere una pressione sonora di ben 103 dB, offrendo una qualità audio tra le migliori nella sua fascia di prezzo. Per quanto riguarda la lampada la potenza massima è di 3 watt e l’utente può scegliere fra 3 diversi livelli con una luminosità massima di ben 512 lumen. Sono disponibili una modalità SOS e una flash, così da poterla usare anche per richiedere aiuto o per essere individuato in determinate circostanze.

Parliamo però di scheda tecnica, e qui FOSSiBOT F106 Pro non si fa mancare nulla, Detto dello schermo, la componentistica interna include un chipset MediaTek Helio G85 affiancato da ben 8 GB di RAM (che può arrivare a 15 GB con la RAM opzionale) e 256 GB di spazio di archiviazione. L’autonomia dovrebbe essere uno dei punti di forza, grazie a una batteria da ben 12.000 mAh assistita dalla ricarica rapida a 30 watt.

FOSSiBOT F106 Pro sarà in vendita dal 15 aprile sullo store ufficiale FOSSiBOT su AliExpress al prezzo di 229,99 dollari. Grazie alla promozione di lancio, attiva dal 15 al 21 aprile, potrete però pagarlo appena 139,99 dollari (179,99 dollari sul sito ufficiale FOSSiBOT). Potete inoltre tentare la fortuna e provare a vincere uno dei due dispositivi in palio partecipando al giveaway organizzato sul sito ufficiale.

Informazione Pubblicitaria