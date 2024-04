La maggior parte delle auto odierne, soprattutto quelle più recenti, vantano sistemi di infotainment per facilitare e rendere più completa l’esperienza di guida, molti tra voi sicuramente utilizzano sistemi quali Android Auto o Apple CarPlay sulla propria vettura, ma se si potesse avere di più?

Coloro tra voi che possiedono un dispositivo Samsung Galaxy di fascia alta sicuramente già conoscono Samsung DeX, si tratta di una funzionalità software sviluppata dal colosso coreano che ci permette di collegare il nostro smartphone ad un monitor esterno (o alla TV) e di beneficiare di un sistema desktop utilizzabile con tutte le applicazioni presenti sul nostro telefono, il tutto condito con un’apposita interfaccia che ben si sposa con i display di grandi dimensioni, nonché con la possibilità di accoppiare tastiere e mouse esterni.

E se Samsung DeX funzionasse anche sui sistemi di infotainment delle auto? Di serie ciò non è possibile (magari qualcuno tra voi ha anche provato) ma, un nuovo progetto su Kickstarter promette proprio questo: avere un’interfaccia desktop pienamente funzionante sullo schermo del sistema di infotainment della vostra auto. Scopriamo insieme AutoPro X.

AutoPro X porterà Samsung DeX sul display del sistema di infotainment della vostra auto

Per quanto utili siano, i sistemi di infotainment più diffusi sono per certi versi limitati, lo stesso Android Auto infatti è sicuramente molto utile per determinate operazioni, ma non consente all’utente di utilizzare qualsiasi software presente sullo smartphone, principalmente per questioni di sicurezza.

Sulla nota piattaforma Kickstarter però, è attualmente presente un progetto molto interessante, un dispositivo che si chiama AutoPro X si prefigge l’obbiettivo di portare un PC perfettamente funzionante sui display dei sistemi di infotainment delle auto, grazie a Samsung DeX.

La semplicità di utilizzo del dispositivo è disarmante, basta infatti collegarlo alla vettura tramite la porta USB per iniziare a fruire dell’interfaccia utente completa di Samsung DeX, con tanto di barra delle applicazioni, desktop e finestre delle app ridimensionabili, senza necessità per l’utente di effettuare alcun tipo di procedura di configurazione complessa.

Il video qui sopra ci mostra AutoPro X in funzione, evidenziando la possibilità di utilizzare qualsiasi applicazione presente sullo smartphone collegato; tuttavia, è evidente che per quanto interessante sia, il dispositivo può dare il meglio di sé con display di grandi dimensioni ed è probabile che in tutte quelle auto dotate di schermi che arrivano al massimo a 10 pollici non sia di facile utilizzo.

Ad ogni modo, qualora foste interessati a finanziare il progetto, vi lasciamo il link per la pagina dedicata su Kickstarter visto che, nel momento in cui scriviamo, mancano ancora 13 giorni al termine della raccolta fondi, nonostante l’obbiettivo iniziale di circa 5.000 euro sia stato ampiamente superato avendo raggiunto al momento una cifra di circa 63.000 euro.

Il dispositivo, è bene specificarlo, non è compatibile con qualsiasi smartphone né con qualsiasi auto ma, se possedete un Samsung Galaxy con DeX e se la vostra vettura supporta Android Auto (il sistema di infotainment di Google non viene eliminato da AutoPro X, i due sono intercambiabili in qualsiasi momento) non dovreste avere grossi problemi.