La frenesia della vita quotidiana, con il lavoro e i mille impegni che ognuno di noi ha, rende sempre più difficile ritagliarsi un po’ di tempo, soprattutto nei weekend. Spesso infatti sono gli unici giorni in cui è possibile dedicarsi con una certa continuità alla cura della casa, che durante la settimana viene tralasciata per mancanza di tempo.

Fortunatamente la tecnologia ci dà una mano, almeno per alcune operazioni ripetitive e alla lunga noiose e faticose. La pulizia dei pavimenti è una delle cose più importanti ma che troppo spesso finiscono per consumare più tempo di quello che vorremmo. Gli aspirapolvere robot, soprattutto quelli di ultima generazione, sono una vera e propria manna dal cielo, visto che si occupano delle pulizie, lavaggio del pavimento incluso, anche quando siamo al lavoro, o ci stiamo rilassando da qualche parte.

ECOVACS, uno dei brand più attivi e innovativi su questo fronte, lancia una nuova famiglia di prodotti, che porta numerose novità e innovazioni, con alcune soluzioni che saranno apprezzate anche da chi spesso fatica a trovare il giusto spazio in cui inserire la stazione di ricarica. ECOVACS DEEBOT T30 è dunque una famiglia di robot che punta a ridurre ai minimi termini il bisogno di intervento da parte dell’utente, diventando allo stesso tempo ancora più accurato nello svolgimento del proprio compito.

Nuova serie DEEBOT T30

Sono due i modelli che compongono la nuova serie, vale a dire ECOVACS DEEBOT T30 OMNI, disponibile nella sola colorazione nera, ed ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI, che invece può essere acquistato nella colorazione silver e in quella rosé. Colorazioni insolite dunque per la variante Pro, in particolare quella rosa, decisamente poco utilizzata in questa tipologia di prodotti ma che sicuramente incontrerà l’apprezzamento di molti.

Ancora una volta ECOVACS ha saputo innovare in un mercato molto competitivo, dove non è sempre facile emergere rispetto alle masse. Sono quattro le novità introdotte con questa nuova serie di prodotti, che vanno ad aggiungersi alle tantissime funzioni che abbiamo visto anche nella serie precedente (qui trovate la nostra recensione completa).

TruEdge Adaptive Edge Mopping

La serie DEEBOT T30 assicura una pulizia ancora più accurata dei bordi, grazie alla nuova tecnologia che permette di estendere il mocio rotante per arrivare fino ai bordi delle pareti o dei mobili, con un algoritmo che si occupa di regolare l’estensione a seconda dell’ostacolo rilevato, così da garantire la miglior pulizia possibile in qualunque situazione.

ZeroTangle Technology

Uno dei difetti che accomunano buona parte delle spazzole principali degli aspirapolvere robot e la velocità con cui si formano grovigli di peli e capelli, che spesso costringono l’utente a intervenire per ripristinare la corretta efficienza. Con la tecnologia ZeroTangle di ECOVACS è possibile osservare un drastico miglioramento della situazione.

La spazzola a forma di V, affiancata da un doppio pettine, consente a peli e capelli di essere aspirati immediatamente, senza che finiscano per attorcigliarsi, mantenendo così elevata la capacità di pulizia e lasciando che l’utente continui a dedicarsi alle proprie attività.

11.000 Pa di potenza di aspirazione

I nuovi motori utilizzati per la serie DEEBOT T30 offrono una potenza superiore rispetto al passato, ben 11.000 Pa, e grazie al nuovo design del condotti di aspirazione consentono al robot di raccogliere anche lo sporco e i detriti più difficili, soprattutto dai tappeti che da sempre rappresentano la sfida più significativa.

OMNI Station ridotta

Le stazioni di ricarica degli aspirapolvere robot sono diventate ormai decisamente ingombranti, anche a causa delle loro accresciute capacità. Sono ormai in grado di riempiere il serbatoio d’acqua dei robottini, aggiungere il detergente, lavare i panni e raccogliere lo sporco aspirato. Gli ingegneri e i designer di ECOVACS sono riusciti a cerare una nuova OMNI Station decisamente compatta, senza per questo rinunciare ad alcuna funzione.

La nuova stazione ha una forma decisamente più accattivante, con linee più morbide e arrotondate, contenitori dell’acqua trasparenti che rendono più facile capire quando è il momento di fare il pieno o di vuotare il contenitore dell’acqua sporca. E nonostante sia tutto più compatto, il rumore diminuisce grazie a una attenta ingegnerizzazione dei componenti, e si aggiungono nuove funzioni.

Oltre a riempire il serbatoio dell’acqua, a raccogliere la polvere e ad asciugare con acqua calda i moci, ora il lavaggio avviene con acqua a 70 gradi, è stato aggiunto un tasto per la pulizia automatica ed è possibile aggiungere due moduli opzionali: uno per l’aggiunta automatica della soluzione detergente, e una per il carico dell’acqua pulita e lo scarico di quella sporca. Vi basterà quindi trovare la posizione migliore, magari in cucina, collegare l’adattatore all’impianto dell’acqua e collegare il tubo dello scarico. In questo modo avrete un robot completamente autonomo e dovrete solo ricordarvi di sostituire regolarmente il sacchetto della polvere.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI è già in vendita su Amazon a 999 euro, ma fino al 9 aprile potete usufruire di uno sconto di ben 100 euro applicando il coupon presente nella pagina. Lo stesso sconto è disponibile anche sulla pagina ufficiale del produttore. Per quanto riguarda ECOVACS DEEBOT T30 OMNI potete acquistarlo direttamente sullo store ufficiale ECOVACS a 899 euro (con la possibilità di risparmiare anche in questo caso 100 euro acquistando un coupon) oppure attendere fino al 10 aprile per trovarlo anche su Amazon.

Informazione Pubblicitaria