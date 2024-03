Avete appena acquistato un nuovo smartphone Samsung oppure volete completarne la “dotazione”? Amazon ha evidentemente pensato a voi perché sta proponendo sul sito una serie di offerte sugli accessori originali del produttore sud-coreano per alcuni dei suoi modelli più recenti, incluse le serie Galaxy S23 e Galaxy S24. Andiamo a scoprire insieme i prodotti in sconto.

Accessori Samsung originali in offerta su Amazon

A poche ore dall’inizio della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, il sito sta proponendo diverse promozioni pensate per chi desidera un nuovo smartphone Galaxy oppure per chi ne ha già uno. Oltre alle offerte per Galaxy A55 e Galaxy A35 5G che abbiamo visto prima, il colosso dell’e-commerce mette a disposizione sconti su diversi accessori Samsung originali, come caricabatterie, basette per la ricarica wireless, cover (comprese quelle in pelle e quelle con S Pen per Galaxy Z Fold5) e pellicole protettive per alcuni dei modelli più recenti.

In particolare, vi segnaliamo i seguenti prodotti in sconto:

I prezzi qui sopra sono riferiti ai prodotti venduti e spediti da Amazon, ma in alcuni casi potreste riuscire a strappare cifre persino più basse presso altri rivenditori (sempre con spedizione gestita da Amazon). Se volete scoprire tutte le offerte attualmente a disposizione su Amazon potete seguire il link qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, per restare al passo con gli sconti imminenti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Tutte le offerte Amazon

