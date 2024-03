Per il secondo anno di fila, Samsung Electronics Italia ha annunciato la nuova edizione di “LA VOCE della tua generazione”. A partire da venerdì 8 marzo, infatti, sono stati pubblicati su Spotify i tre nuovi episodi del podcast. Il programma, scritto e ideato interamente da un gruppo di giovani provenienti da tutta Italia, affronta in maniera principale il tema del benessere psicologico. Le 18 giovani voci selezionate tra più di 8.000 candidature, inoltre, hanno pubblicato congiuntamente una playlist di quattro canzoni inedite.

Qual è l’importanza del programma

Sviluppato in collaborazione con il Comune di Milano, il podcast ha permesso ai ragazzi che l’hanno realizzato di sperimentare la loro creatività e di sviluppare importanti competenze tecniche. Il tema affrontato, inoltre, è certamente rilevante e, nel trattarlo, hanno dimostrato un grande senso di introspezione e riflessività. Le fragilità psicologiche che attanagliano le generazioni più giovani sono una problematica che necessita di essere affrontata pubblicamente. Secondo recenti studi, infatti, 6 giovani su 10 tra gli 11 e 19 anni soffre di disagio dovuto al contesto in cui vivono. Il 19%, inoltre, dichiara di essere incline all’ansia e il 10% ha affermato di aver subito un peggioramento della propria salute mentale dopo la pandemia. Stando alle rilevazioni del Censis, in aggiunta, solo il 22% dei giovani si ritiene ottimista per il proprio futuro.

Il programma “LA VOCE della tua generazione” vuole quindi lanciare un forte messaggio ad adulti, genitori e, in particolare, insegnanti. L’aspetto di vicinanza e comprensione appare quindi essere di vitale importanza per riuscire ad affrontare e gestire tali aspetti della vita degli adolescenti di oggi. I ragazzi, nella loro fase creativa, sono stati seguiti dall’attore e cantante Matteo Paolillo e il content creator e presentatore Gabriele Vagnato. Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics, a questo proposito, ha dichiarato:

Con la VOCE della tua Generazione vogliamo accompagnare i giovani in un percorso di crescita che li stimoli all’ascolto di loro stessi e li aiuti a esprimere le proprie emozioni e valori in piena libertà. Quest’anno abbiamo voluto fare un passo ulteriore: abbiamo pensato alla VOCE della tua Generazione come uno strumento utile anche agli adulti, genitori ed educatori, per aiutarli ad affrontare le fragilità della nuova generazione e avviare un dialogo proficuo. Non ci proponiamo di trovare soluzioni, ma vogliamo dare il nostro contributo e aiutare i giovani a sentirsi meno soli e a cogliere le opportunità per il loro futuro.

Di cosa tratta “LA VOCE della tua generazione”

Prima di dedicarsi alla fase creativa, tutti i ragazzi (divisi in 12 podcasters e 6 cantanti) hanno seguito un importante percorso formativo, seguiti principalmente da mentor Samsung. Durante questo percorso, inoltre, i giovani hanno avuto modo di confrontarsi con Loretta Redaelli (psicosocioanalista e counselor esperta di dinamiche psicopedagogiche), Matteo di Palma (conduttore, Podcaster e docente di comunicazione radiofonica) e Fabio Gargiulo (compositore e produttore musicale). Il ciclo di lezioni è stato di fondamentale importanza per insegnare ai giovani come realizzare un podcast e testi di canzoni. In questa nuova stagione vengono affrontati tematiche quali le aspettative ed etichette sociali, il dialogo e l’espressione di sè.

Un’altra novità, inoltre, consiste nel videoclip della canzone 5 secondi, realizzato con il Samsung Galaxy S24 Ultra in collaborazione con Alessandro Murdaca, regista di videoclip trap e rap. A questo proposito, i ragazzi sulle competenze necessarie per realizzare un videoclip musicale.