Se state cercando l’occasione giusta per iniziare a rendere un po’ più smart la vostra abitazione o — perché no — per aggiungere qualche ulteriore tassello ad una casa già ben fornita di dispositivi smart, siete capitati nel posto giusto: nel momento in cui scriviamo, è possibile usare due codici sconto su altrettanti prodotti di smart home per attivare delle offerte ghiottissime su Amazon: pensate che per averli entrambi potreste spendere meno di due euro.

Offerte Amazon per la smart home con codici sconto

Il condizionale, purtroppo, è d’obbligo, in quanto i codici sconto in questione sono utilizzabili soltanto da utenti selezionati, pertanto potreste non rientrare tra i fortunati, tuttavia i prodotti coinvolti e i prezzi che i codici sconto permettono di ottenere valgono bene un tentativo.

Il primo prodotto è una presa smart compatibile con Alexa e abilitata per Matter: la Smart Plug Sengled costa 14,99 euro venduta e spedita da Amazon (con consegna Prime), ma grazie al codice sconto ALEXASPLUG potreste acquistarla a soli 0,99 euro. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto. Se sarete fortunati, non dovrete fare altro che cliccare Applica in corrispondenza del banner promozionale e completare l’acquisto:

Smart Plug Sengled a 0,99 euro con codice ALEXASPLUG su Amazon

Il secondo articolo è ancora più famoso, si tratta infatti della lampadina smart Philips Hue, nella versione con luce bianca calda dimmerabile. Anche questo prodotto a marchio Philips è venduto e spedito da Amazon al prezzo di 15,99 euro e potrebbe essere vostro a 0,99 euro applicando il codice ALEXAHUE, ove disponibile. Cliccate sul seguente link e correte a fare un tentativo:

Philips Hue White Lampadina LED Smart, Bluetooh, E27, Dimmerabile, 9W a 0,99 euro con ALEXAHUE su Amzon

Alla luce dei prodotti coinvolti e dell’entità delle offerte, è prevedibile un rapido esaurimento delle scorte, pertanto se siete interessati non rimuginate troppo.

ATTENZIONE: ricordiamo, come indicato a inizio articolo, che purtroppo il coupon è valido solo per alcuni account selezionati, dunque non vi resta che tentare la sorte.

