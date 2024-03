Dopo averli presentati qualche mese fa nel corso del CES 2024, la fiera dell’elettronica tenutasi a gennaio a Las Vegas, ECOVACS annuncia la commercializzazione di cinque nuovi prodotti, pensati per semplificare le pulizie in casa così come all’esterno. Sono tutti disponibili a partire da oggi, anche su Amazon, con la sola eccezione rappresentata dalla versione combo dell’aspirapolvere robot X2 OMNI, i cui preordini partiranno il 20 marzo, sempre su Amazon, con le vendite che invece prenderanno il via dal prossimo 10 aprile.

Scopriamo quindi qualcosa di più sulle novità in vendita da oggi, due dedicate all’interno della casa e tre invece all’esterno.

ECOVACS WINBOT W2 e W2 OMNI

Se i robot aspirapolvere, più o meno evoluti, sono diventati ormai una presenza fissa nelle case di molti italiani, i robot lavavetri sono meno diffusi, soprattutto perché si tratta di una nicchia ancora poco coperta dai brand più importanti. ECOVACS ci riprova con la serie WINBOT W2, caratterizzata al momento dal modello omonimo e dalla versione di punta, WINBOT W2 OMNI.

Entrambi i modelli sono dotati di un sistema di spruzzo a triplo ugello grandangolare, per bagnare correttamente i vetri e assicurare la miglior pulizia possibile senza lasciare punti sporchi. La potenza di aspirazione raggiunge i 5.500 Pa e assicura una perfetta aderenza ai vetri, mentre il sistema di arrampicata garantisce che il robot non scivoli nemmeno in presenza di acqua o di macchie di sporco. Tutte le operazioni possono ovviamente essere effettuate utilizzando la companion app da installare su un dispositivo iOS o Android, così da poter controllare lo stato della pulizia anche quando ci si trova fuori casa.

La principale differenza tra la variante “base” e quella OMNI è data dalla presenza di una docking station 6-in-1 nel modello top. Si tratta di una base contenente un avvolgicavo che gestisce in maniera completamente autonoma il cavo necessario ad alimentare il robot. Mentre il modello base va collegato a una presa di corrente, limitando in alcuni casi le funzionalità e costringendo l’utente a tenere sotto controllo il cavo di alimentazione, la versione OMNI integra una batteria nella base, così da consentire l’utilizzo in diverse situazioni, anche in quei punti della casa dove sarebbe necessario utilizzare cavi di prolunga esagerati. La base inoltre funge da alloggiamento per il robot lavavetri ed è dotata di una comoda maniglia per il trasporto.

Sono presenti numerose tecnologie e soluzioni per evitare cadute accidentali (ed è presente anche un’assicurazione contro le improbabili perdite di aspirazione), e anche in mancanza di alimentazione il robot riesce a rimanere appeso al vetro per più di 30 minuti. La versione OMNI offre inoltre una corda di sicurezza, che previene qualsiasi caduta, ottima se volete pulire i vetri all’esterno e abitati ai piani alti delle abitazioni. L’algoritmo di pulizia offre inoltre diverse modalità per adattarsi al meglio a qualsiasi tipo di vetro da pulire.

Entrambi i modelli sono in vendita da oggi su Amazon

ECOVACS WINBOT W2 su Amazon a 499 euro

ECOVACS WINBOT W2 OMNI su Amazon a 599 euro

ECOVACS GOAT G1-2000

La prima novità legata all’esterno della casa è ECOVACS GOAT G1-2000, un robot tosaerba intelligente, con un sistema perimetrale senza fili che ne rende semplice installazione e utilizzo, con un sistema si localizzazione TrueMapping Multi-fusion, pianificazione intelligente del percorso e sistema AIVI 3D che gli permette di evitare gli ostacoli imprevisti.

Non serve dunque stendere una serie di fili che delineano il perimetro del giardino o dell’area da pulire, visto che GOAT G1-2000 utilizza un sistema con segnali beacon che permette di impostare tutto tramite la companion app. La soluzione di taglio a strisce uniformi garantisce di avere sempre un prato in ordine e perfetto per ogni occasione.

Utilizzando una tecnologia già vista sui robot aspirapolvere, il tosaerba registra e riconosce la propria posizione ed è in grado di tornare alla base di ricarica quando è necessario, riprendendo il lavoro dal punto in cui si era interrotto, senza lasciare alcuna area non rasata. GOAT G1-2000 svolge anche il ruolo di sentinella della vostra casa, sfruttando la telecamera frontale, con la possibilità di aggiungere fino a 10 punti da raggiungere, così da tenere sempre sotto controllo i punti critici dell’abitazione. Il robot dispone anche di una tettoia che protegge la base di ricarica dalla pioggia, evitando così qualsiasi tipo di problema.

Dal punto di vista tecnico, il tosaerba ha un; ampiezza di taglio di 22 centimetri, altezza di taglio tra 3 e 6 centimetri, connettività Bluetooth e WiFi, ruote da 22 centimetri e certificazione IPX6 per robot e beacon (IPX4 per la base di ricarica). È adatto a superfici fino a 2.000 metri quadri, quindi giardini decisamente molto ampi.

ECOVACS GOAT G1-2000 è in vendita da oggi su Amazon a 1.999 euro.

ECOVACS GOAT G1-800

Il secondo robot offre sostanzialmente le stesse funzioni ma è indicato per prati più piccoli, fino a 800 metri quadri, anche se raggiunge la sua massima efficienza tagliando fino a 400 metri quadri al giorno. Ha un’ampiezza di taglio di 220 millimetri e altezza di taglio regolabile da 30 a 60 millimetri, certificazione IPX6 (IPX4 per la stazione di ricarica), può superare pendenze massime del 45%.

Integra una fotocamera panoramica che permette di avere un sistema di sorveglianza per l’esterno della casa, sistema AIVI 3D per evitare gli ostacoli imprevisti e può essere completamente controllato tramite la companion app da installare sullo smartphone.

ECOVACS GOAT G1-800 è in vendita da oggi su Amazon a 1.099 euro.

ECOVACS GOAT GX-600

Chiudiamo con ECOVACS GOAT GX-600, che non richiede l’impostazione di perimetri o bordi fisici per funzionare. Combina un sistema visuale alla tecnologia SmartMove che riconosce autonomamente i bordi del prato, evitando quindi marciapiedi o camminamenti in cemento o pietra. È in grado di tenere perfettamente in ordine prati fino a 600 metri quadri, impiegando un massimo di due giorni alla volta, grazie alla tecnologia AIVI 3D che gli consente di evitare gli ostacoli imprevisti risultando molto più efficiente dei modelli che utilizzano algoritmo random per il movimento.

Viene fornito con una stazione di ricarica che può essere lasciata all'esterno, così da non doverlo portare sempre in casa per la ricarica. Potete acquistarlo su Amazon a partire dal 20 marzo al prezzo di 1.299 euro.

ECOVACS DEEBOT X2 Combo

Chiudiamo con un prodotto che sarà indubbiamente molto apprezzato da chi cerca una soluzione completa per la pulizia della casa. Parliamo di ECOVACS DEEBOT X2 COMBO (qui trovate la nostra recensione completa), che unisce una vecchia conoscenza come DEEBOT X2 OMNI a un aspirapolvere cordless, riducendo quindi gli ingombri in casa e permettendo di avere una sola stazione per la ricarica e la raccolta dello sporco da entrambi i dispositivi.

Nonostante la forma quadrata permetta all’aspirapolvere robot di arrivare praticamente ovunque in casa, ci sono sempre dei punti in cui non riesce ad arrivare. Pensate alle aree dietro le porte aperte, gli spazi sotto ai mobili più bassi, le scale o quelle zone in casa dove fisicamente il robot non riesce a infilarsi (lo spazio tra un mobile e una parete, ad esempio).

Il robot è dotato delle tecnologie più evolute, a partire da una potenza di aspirazione di 8.700 Pa per raccogliere anche lo sporco più difficile dal pavimenti e grazie al sistema OZMO Turbo 2.0, che utilizza due moci rotanti premuti sul pavimento, è in grado di rimuovere le macchie più ostinate lasciando dietro di sé solo pulito e igiene. Il sistema di navigazione è tra i più evoluti sul mercato e include la tecnologia True Detect 3D 2.0, che consente al robot di evitare anche gli ostacoli imprevisti. Se avete lasciato un paio di ciabatte in mezzo alla camera, o se i giocattoli dei vostri figli sono sul pavimento, DEEBOT X2 COMBO li eviterà senza alcun problema, continuando a fare il proprio lavoro.

La base di ricarica si occupa di raccogliere lo sporco aspirato, fare il pieno al serbatoio del robot con acqua pulita e lava i moci, asciugandoli per evitare la formazione di muffe e la proliferazione dei batteri. Nella base è presente anche un alloggiamento in cui inserire il corpo principale dell’aspirapolvere cordless che consente di ricaricarlo e di vuotare il serbatoio, riducendo quindi la necessità di manutenzione e interventi manuali da parte dell’utente.

A differenza degli altri prodotti, che sono già in vendita da oggi, per mettere le mani su ECOVACS DEEBOT X2 COMBO dovrete attendere ancora qualche settimana. Le vendite prenderanno il via su Amazon dal 10 aprile, ma dal 20 marzo al 9 aprile potrete preordinarlo su Amazon, con un kit del valore di 150 euro in omaggio. Dal 10 aprile il nuovo dispositivo sarà in vendita anche da Unieuro, Euronics e MediaWorld. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale del produttore.

