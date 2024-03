Samsung rilascia nuovi aggiornamenti per le applicazioni dedicate alle emoji AR: parliamo di Samsung AR Emoji, AR Emoji Editor e AR Emoji Sticker, che accolgono alcune novità attraverso il Galaxy Store. Scopriamo insieme i cambiamenti in distribuzione.

Samsung AR Emoji, AR Emoji Editor e AR Emoji Sticker si aggiornano: le novità

L’app Samsung AR Emoji è ormai disponibile da diverso tempo, e consente di creare il proprio modello virtuale basandosi su una foto. L’app AR Emoji Editor consente eventualmente di andare a modificare e personalizzare alcuni degli elementi dell’avatar creato, mentre AR Emoji Sticker permette di creare adesivi basati proprio sull’avatar.

In queste ore tutte e tre le applicazioni disponibili sul Galaxy Store stanno accogliendo un nuovo aggiornamento. Samsung AR Emoji passa alla versione 8.1.00.5 e integra un miglioramento pensato per la funzionalità di sincronizzazione tramite Samsung Cloud. Ogni volta che si va a creare o modificare un’emoji, questa viene infatti sincronizzata con Samsung Cloud in modo da poterla utilizzare su vari dispositivi Samsung.

AR Emoji Editor si aggiorna alla versione 6.1.00.8 e integra miglioramenti per il design degli occhi e delle sopracciglia degli avatar AR, ma anche per le espressioni facciali. AR Emoji Sticker accoglie invece la versione 6.1.00.24, che va a migliorare la schermata per la modifica degli adesivi e aggiunge alcune nuove espressioni scaricabili.

Gli aggiornamenti per Samsung AR Emoji, AR Emoji Editor e AR Emoji Sticker sono disponibili sul Galaxy Store anche in Italia. Per scaricare le ultime versioni potete passare dal negozio virtuale di Samsung tenendo premuto sull’icona e selezionando “Aggiorna applicazioni“, oppure entrando nello store e selezionando “Menu > Aggiornamenti“.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S24 Ultra: statuario ed intelligente, il vero top Android è tornato