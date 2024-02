Inizia il Mobile World Congress 2024 e, ovviamente, tra i suoi principali protagonisti non manca Samsung, che ha deciso di sfruttare la manifestazione di Barcellona per presentare Galaxy AI Vision.

E così i visitatori dello stand del colosso coreano avranno la possibilità di sperimentare in prima persona le funzionalità basate sull’IA sviluppate da Samsung e pensate per migliorare i device della gamma Galaxy, con particolare attenzione per la serie Samsung Galaxy S24 che, a dire del produttore, ha aperto la strada a “una nuova era dell’intelligenza artificiale mobile”.

Samsung porta Galaxy AI al Mobile World Congress 2024

Il colosso coreano precisa che il pacchetto di funzionalità Galaxy AI sarà portato anche sulla serie Samsung Galaxy Book4, ampliando così le sue potenzialità per quanto riguarda la produttività e sulla serie Samsung Galaxy Watch6, oltre che su Samsung Galaxy Ring, che verrà mostrato pubblicamente per la prima volta.

TM Roh, Presidente della divisione Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, si è detto entusiasta di presentare il pacchetto di funzionalità Galaxy AI in tutto il portfolio, fornendo così una dimostrazione pratica di quanto le novità studiate dal colosso coreanno saranno in grado di garantire agli utenti un futuro migliore, più intelligente e connesso.

Oltre alle varie funzionalità presentate in occasione del lancio della serie Samsung Galaxy S24, il produttore consentirà ai visitatori di scoprire come il pacchetto Galaxy AI migliorerà le potenzialità di Samsung Galaxy Book4 per quanto riguarda la produttività.

Ed ancora, nello stand del produttore vi sarà spazio anche per le novità in fatto di salute, ciò grazie alle potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale, che migliorerà le prestazioni dei suoi smartwatch, come ad esempio My Vitality Score (che offre approfondimenti personalizzati sulla salute basati su molteplici fattori tra cui il sonno, le attività, la frequenza cardiaca e la variabilità della frequenza cardiaca) e Booster Card (che aiuta a rendere ogni giornata più sana monitorando gli obiettivi predefiniti e fornendo informazioni utili).

Infine, verrà finalmente mostrato Galaxy Ring, definito come un nuovo fattore di forma sanitario che semplifica il benessere quotidiano, supportando una vita più intelligente e più sana attraverso la piattaforma Samsung Health.