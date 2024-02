Ora che la serie Samsung Galaxy S24 è stata presentata ed è sbarcata sul mercato, il colosso coreano si può concentrare sugli altri smartphone che ha in programma di lanciare nel corso delle prossime settimane, incluso Samsung Galaxy A55.

Si tratta di uno dei modelli di Samsung più attesi del 2024, in quanto dovrebbe consentire agli utenti di fare affidamento sulle ultime novità software studiate dall’azienda senza dover affrontare le spese necessarie per acquistare un top di gamma.

Cosa sappiamo al momento di Samsung Galaxy A55

In attesa della presentazione ufficiale, la scheda tecnica del nuovo smartphone di Samsung è stata praticamente svelata nella sua interezza e ciò ci permette di farci un’idea di ciò che possiamo attenderci da tale device.

Dotato di un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) e un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali, Samsung Galaxy A55 sarà animato da un processore octa core Exynos 1480.

Per quanto riguarda il comparto memorie, lo smartphone potrà contare su 6 GB o 8 GB di RAM e su 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD).

Passando al settore imaging, frontalmente Samsung Galaxy A55 dovrebbe vantare una fotocamera da 32 megapixel mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel (con OIS e apertura f/1.8), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) e da un sensore macro da 5 megapixel (f/2.4).

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare varie opzioni per quanto riguarda la connettività (USB Type-C 2.0, Wi-Fi 6 AX, Bluetooth 5.3, NFC, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS), una batteria da 5.000 mAh, una scocca con certificazione IP67 e dimensioni pari a 161,1 x 77,4 x 8,2 mm, un peso di 213 grammi e l’interfaccia One UI 6.1 basata su Android 14.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità

In Europa Samsung Galaxy A55 dovrebbe arrivare in almeno quattro colori (blu scuro, azzurro, bianco e viola), con esordio sul mercato in programma per lunedì 11 marzo.

La versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione dovrebbe costare 449 euro. Staremo a vedere.