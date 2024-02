Sky Mobile powered by Fastweb è vicinissimo al debutto: il nuovo operatore virtuale ufficializzato alla fine di novembre dopo mesi di indiscrezioni, si prepara al lancio in Italia: il giorno fissato è il 29 febbraio 2024. Vediamo i dettagli diffusi quest’oggi.

Sky Mobile al debutto in Italia dal 29 febbraio 2024

Sky porta già i suoi contenuti nelle case di milioni di persone in Italia, anche grazie alla rete fissa di Sky Wifi, e nei prossimi giorni l’azienda si prepara ad allargarsi ulteriormente. Come abbiamo avuto modo di scoprire da anticipazioni dei mesi scorsi e dalle informazioni ufficiali diffuse lo scorso novembre, Sky Mobile powered by Fastweb risponderà alle esigenze di connettività anche in mobilità.

Sky Mobile arriverà sul mercato italiano il prossimo 29 febbraio 2024 puntando su semplicità, trasparenza e convenienza: tra i punti di forza citati nel comunicato ufficiale abbiamo la copertura, che potrà contare ovviamente sulla rete mobile di Fastweb (la più veloce in Italia secondo Ookla), che raggiunge il 99% del territorio in 4G e offre la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi (90% della popolazione entro il 2025). La connettività di quinta generazione sarà abilitata in automatico con l’uso di un dispositivo compatibile.

Secondo quanto anticipato, l’offerta Sky Mobile nasce per soddisfare tutte le esigenze di consumo dei clienti e sarà disponibile in più soluzioni: le proposte offriranno tutte minuti illimitati di chiamate, SMS e la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti di giga in base alle esigenze. L’intera offerta punterà su chiarezza e trasparenza, senza costi nascosti, vincoli di durata e costi di uscita. Per i dettagli sulle varie offerte dovremo aspettare il lancio effettivo: non escludiamo l’arrivo di proposte dedicate a chi è già cliente Sky.

“Che si tratti di vivere i grandi eventi sportivi e le storie più emozionanti o di connettersi alle proprie passioni, Sky è il partner ideale delle famiglie e con Sky Mobile lo sarà ancora di più. Ora la nostra offerta di contenuti e servizi è davvero completa e con una qualità unica. Con questa novità daremo un’opportunità in più per scoprire il mondo Sky a chi non ci ha ancora scelto“, ha dichiarato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

Il lancio di Sky Mobile, al quale manca appena una settimana, sarà accompagnato da una campagna di comunicazione con protagonista un testimonial d’eccezione, che sarà rivelato a ridosso della data di debutto. Avete deciso di dare una possibilità a Sky Mobile powered by Fastweb?

