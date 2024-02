Il Samsung Shop Online sta proponendo sconti su diversi prodotti in queste ore: oltre alle proposte sugli smartphone di fascia alta e media, sul sito sono disponibili offerte per Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5. I due pieghevoli possono combinare alcuni sconti al generoso cashback fino a 500 euro lanciato in questi giorni: vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 in offerta e con cashback

Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 sono gli ultimi arrivati della gamma di pieghevoli del produttore e condividono una parte delle specifiche tecniche. Il primo è un modello con apertura a conchiglia dotato di uno schermo AMOLED pieghevole da 6,7 pollici, affiancato da uno schermo secondario esterno da 3,4 pollici (sempre AMOLED), mentre il secondo è un dispositivo con apertura “a libro”, con schermo esterno da AMOLED da 6,2 pollici e schermo interno AMOLED Infinity Flex da 7,6 pollici. Per entrambi c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Qualche giorno fa Samsung ha lanciato la promozione Cashback, valida per l’acquisto dei suddetti smartphone presso i negozi fisici e i rivenditori online aderenti. Tra questi spicca ovviamente il Samsung Shop Online, che propone non solo il rimborso, ma anche sconti fino al 10% direttamente nel carrello (validi fino a domenica 25 febbraio 2024) uniti al coupon GALAXY4U. Per avere il cashback è necessario acquistare uno dei due prodotti tra il 12 e il 25 febbraio 2024 ed effettuare la registrazione tramite l’apposita pagina Samsung Members (entro il 26 marzo 2024). Più precisamente, il rimborso è di:

500 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy Z Fold5 (SM-F946B)

sull’acquisto di Samsung Galaxy Z Fold5 (SM-F946B) 400 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy Z Flip5 (SM-F731B)

Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 hanno debuttato la scorsa estate al prezzo consigliato di partenza di rispettivamente 1249 euro (8-256 GB) e 1999 euro (12-256 GB), ma grazie al cashback, agli extra sconti direttamente nel carrello e al coupon GALAXY4U (da digitare nel campo dedicato) potete portarli a casa a cifre decisamente più interessanti. Lo smartphone a conchiglia può essere acquistato sul Samsung Shop Online in offerta a partire da 913,06 euro, che di conseguenza possono scendere a 513,06 euro considerando il rimborso di 400 euro di Samsung. Galaxy Z Fold5 può essere acquistato a partire da 1542,52 euro, che possono scendere a 1042,52 euro con il cashback di 500 euro. In più, fino al 29 febbraio 2024 potete avere il 30% di sconto su accessori abbinati oppure del 15% con il contestuale acquisto di un dispositivo delle gamme Galaxy Watch e Galaxy Buds.

Se siete interessati e volete approfittarne, vi lasciamo ai link per procedere sul Samsung Shop Online. In fondo potete consultare le nostre recensioni per eventuali dubbi.

