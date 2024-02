Non volete spingervi troppo oltre con la spesa e dunque preferite non puntare sugli ultimissimi modelli Samsung? Niente paura, perché con le nuove offerte proposte dal Samsung Shop Online potete portarvi a casa in sconto Samsung Galaxy S23 o Samsung Galaxy S23 FE combinando sconti e coupon. Se siete più tipi da fascia media, ci sono proposte anche per Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A34 5G. Procediamo con ordine e andiamo insieme a scoprire le promozioni.

Che sconti su Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 FE

Sulla fascia alta e medio-alta abbiamo sconti su Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 FE. I due smartphone si distinguono sotto diversi aspetti e offrono maggiori differenze di quanto il nome porti a pensare: il primo, più compatto e potente, dispone di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici e del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, mentre il secondo (uscito a distanza di diversi mesi) offre un display Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici e SoC Exynos 2200. Le differenze si possono notare anche nel comparto fotografico e nella batteria, e potete apprezzarle al meglio attraverso i link seguenti:

Samsung Galaxy S23 è disponibile in sconto nella versione da 256 GB di memoria interna, ossia la più appetibile considerando l’assenza dell’espansione con microSD e la presenza di memorie UFS 4.0. Il prezzo di partenza è di 889 euro, ma combinando uno sconto nel carrello del 5%, un ulteriore sconto del 5% eseguendo il login al proprio account Samsung e un extra sconto del 15% con il coupon GALAXY4U (da aggiungere nel campo dedicato ai codici promozionali) si arriva a una cifra decisamente più interessante. Anzi, in realtà, allo stato attuale, la cifra finale risulta ancora più bassa rispetto a quella di 681,97 euro dichiarata dal produttore: che si tratti di un errore o meno, al momento in cui scriviamo lo smartphone è acquistabile in versione 256 GB a 582,30 euro.

Samsung Galaxy S23 FE è arrivato più di recente e si è piazzato sulla fascia medio-alta del produttore. Ha fatto il suo debutto a 719 euro nella versione da 128 GB, ma combinando uno sconto nel carrello del 10% (per le colorazioni Indigo e Tangerine) o del 5% (sulle altre) a uno sconto del 5% con login all’account Samsung e a un extra sconto del 10% con il coupon GALAXY4U si può scendere fino a 537,88 euro o 584,91 euro. Questo è quanto riporta il produttore, ma in realtà applicando tutti gli sconti, sul Samsung Shop Online si parte da ancora meno: 511 euro.

In super offerta anche Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G

Se volete spendere meno, potete approfittare delle offerte su Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A34 5G. Il primo dispone di uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici, affiancato dal SoC Exynos 1380 e da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS, il secondo di un display Super AMOLED da 6,6 pollici, affiancato dal SoC MediaTek Dimensity 1080 e da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP con OIS.

Samsung Galaxy A54 5G ha debuttato a 499,90 euro (128 GB) e a 569,90 euro (256 GB), ma applicando il coupon GALAXY4U potete portarvelo a casa a partire da 288,08 euro. In più, acquistandolo entro il 26 febbraio 2024 potete ottenere Galaxy Buds FE in omaggio attraverso la registrazione su Samsung Members.

Samsung Galaxy A34 5G è arrivato sul mercato a 399,90 euro (128 GB) e 469,90 euro (256 GB), ma sempre grazie al coupon GALAXY4U e agli sconti nel carrello potete acquistarlo sul Samsung Shop Online a partire da 223,10 euro. Anche in questo caso, acquistando entro il 26 febbraio 2024 potete ottenere in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds FE con la registrazione su Samsung Members.

Per dare uno sguardo a tutte le offerte disponibili attualmente sul Samsung Shop Online per gli smartphone della serie Galaxy A potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti ad approfittare degli sconti?

