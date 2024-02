Dopo le proposte di San Valentino, Huawei non si ferma e mette a disposizione una serie di ulteriori offerte sul suo shop online ufficiale. Il Huawei Store lancia infatti gli Sconti Invernali con diversi prodotti in promozione da oggi, 19 febbraio, fino al 29 febbraio: l’iniziativa offre sconti fino al 40%, ai quali è possibile aggiungere un extra 10% di sconto grazie a un coupon esclusivo. Andiamo a scoprire tutto più da vicino.

Le offerte degli Sconti Invernali del Huawei Store

Le offerte degli Sconti Invernali del Huawei Store coinvolgono diverse categorie di prodotti: abbiamo sconti su smartphone, tablet, wearable e PC, impreziositi dal coupon, ma anche alcuni omaggi con gli acquisti. Il coupon esclusivo ATUTTOALL10 è anch’esso valido dal 19 al 29 febbraio 2024 e consente di strappare un ulteriore 10% di sconto ai prezzi indicati sul sito.

Tra le proposte più interessanti abbiamo Huawei MatePad 11.5 nella versione 6-128 GB, un dispositivo lanciato la scorsa estate con display TFT LCD da 11,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 e HarmonyOS. Il tablet è in offerta a 259,90 euro, ma grazie al nostro coupon ATUTTOALL10 è possibile portarselo a casa a 233,91 euro fino alla fine del mese. Aggiungendo 1,90 euro è possibile aggiungere la M Pencil di seconda generazione.

Per quanto riguarda gli smartphone spicca Huawei P60 Pro in versione 8-256 GB, un dispositivo dotato di un generoso display OLED LTPO da 6,67 pollici a 120 Hz, del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 3,5x. Combinando sconto e coupon è possibile acquistare Huawei P60 Pro a 899,91 euro con Huawei FreeBuds 5 e cover in regalo.

Chi è alla ricerca di un wearable può trovare pane per i suoi denti con altre offerte del Huawei Store. Sul sito abbiamo infatti promozioni anche su Huawei Watch GT 4 e Huawei FreeClip, due prodotti che per la prima volta possono contare su uno sconto diretto: lo smartwatch viene proposto in offerta a partire da 206,91 euro (sempre con coupon ATUTTOALL10) con Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio. Anche le rivoluzionarie cuffie FreeClip scendono combinando sconto e coupon e sono disponibili a 161,91 euro.

Chi sta valutando l’acquisto di un nuovo notebook può trovare sconti su quattro modelli in particolare. La proposta forse più intrigante è costituita da Huawei MateBook D 16 2024 con i5 12a gen (8-512 GB) a 539,91 euro, ma sono coinvolti nell’iniziativa Huawei Matebook 16s 2023, in offerta lampo solo fino al 23 febbraio 2024, Huawei MateBook D 14 2023 e Huawei MateBook D 16 2024 con i5 13a gen e 16 GB-1 TB. Tutti e quattro sono compatibili con il già citato coupon:

Le offerte qui sopra degli Sconti Invernali del Huawei Store sono disponibili fino al 29 febbraio 2024, salvo diversa indicazione. Per scoprire tutti gli sconti proposti sul sito in questo momento basta seguire il link qui in basso:

