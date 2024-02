Mancano oramai pochi giorni al 22 febbraio, giorno scelto da Xiaomi per il lancio ufficiale del suo attesissimo prossimo smartphone di punta: stiamo ovviamente parlando di Xiaomi 14 Ultra.

Ed ora che la data di lancio è stata confermata (si riferisce al mercato cinese), il produttore ha dato il via alle operazioni di avvicinamento al grande giorno, pubblicando le immagini rendering ufficiali del nuovo smartphone.

Ecco il design di Xiaomi 14 Ultra nei rendering ufficiali

Le immagini in questione non fanno altro che confermare quanto già emerso nelle ultime settimane: il design di Xiaomi 14 Ultra può essere considerato una sorta di evoluzione di quello del modello di precedente generazione.

Per quanto riguarda la parte posteriore, nella zona centrale trova spazio un grande modulo di forma circolare con una fotocamera dotata di quattro sensori, a cui si aggiungono un doppio flash LED e il marchio Leica al centro.

La parte frontale di Xiaomi 14 Ultra è caratterizzata da un ampio display con un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata ai selfie e gli angoli leggermente curvati, soluzione già vista sui precedenti modelli e che regala allo smartphone nel complesso un look premium.

Sia la variante bianca/argento che quella nera presentano una finitura in pelle sulla parte posteriore mentre dovrebbe essere lanciata anche una versione blu con retro in vetro (potrebbe rimanere un’esclusiva del mercato cinese).

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Xiaomi 14 Ultra dovremmo trovare un display AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 3.200 × 1.440 pixel, refresh rate a 120 Hz e supporto HDR10+, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB di RAM, 512 GB di memoria di archiviazione e una batteria da 5.300 mAh.

Per l’evento di lancio europeo ci sarà da avere pazienza qualche giorno in più: è il 25 febbraio, infatti, il giorno in cui scopriremo quando lo smartphone sarà disponibile nel Vecchio Continente e a quale prezzo.