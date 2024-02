Secondo quanto riportato sulla pagina relativa al progetto Misura Internet Mobile dell’AGCOM, Milano è la città italiana dove si viaggia più velocemente sulle reti mobili.

Il valore medio della velocità in download, per le misure statiche, risulta di circa 339 Mbps, mentre la velocità in upload risulta di circa 59 Mbps. Considerando le misure dinamiche urbane, il valore medio della velocità in download risulta di circa 227 Mbps e di circa 45 Mbps in upload.

La campagna di misurazione svolta tra agosto e novembre 2023 in 45 città italiane dalla Fondazione Ugo Bordoni incaricata dall’AGCOM ha evidenziato un miglioramento generale nelle prestazioni misurate rispetto allo scorso anno.

A Milano la rete mobile supera i 406 Mb in download e oltrepassa i 70 Mbps in upload

Nella città di Milano la velocità in download supera i 406 Mbps e quella in upload oltrepassa i 70 Mbps, rispetto ai 357 Mbps e ai 63 Mbps della campagna 2022.

A Roma la velocità in download tocca i 311 Mbps, mentre quella in upload supera i 50 Mbps, rispetto ai 205 Mbps e ai 40 Mbps dello scorso anno.

Napoli raggiunge i 290 Mbps in download e i 51 Mbps in upload, rispetto ai 251 Mbps e ai 47 Mbps della campagna 2022, mentre a Torino la velocità in download tocca i 355 Mbps, mentre la velocità in upload oltrepassa i 64 Mbps, contro i 315 Mbps e ai 53 Mbps della campagna 2022.

Nella città di Bari le velocità in download e upload sono rispettivamente di 373 Mbps e di 63 Mbps, rispetto alle precedenti di 291 Mbps e ai 53 Mbps, mentre a Palermo la velocità in download supera i 290 Mbps e in upload supera i 54 Mbps, anche qui in aumento rispetto ai 215 Mbps e ai 43 Mbps della campagna 2022.

Nella città di Bologna la velocità in download oltrepassa i 336 Mbps e in upload tocca i 60 Mbps, rispetto ai 291 Mbps e ai 43 Mbps dello scorso anno, mentre a Firenze il download tocca i 370 Mbps, mentre l’upload supera i 65 Mbps, rispetto ai precedenti 245 Mbps e ai 49 Mbps.

A Genova la velocità in download tocca i 324 Mbps e quella in upload supera i 63 Mbps, rispetto ai 277 Mbps e ai 49 Mbps precedenti, mentre a Verona la velocità in download tocca i 333 Mbps e quella in upload supera i 60 Mbps, rispetto ai 277 Mbps e ai 49 Mbps della campagna 2022.

Leggi anche: Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE e Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Lycamobile e Tiscali