Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android.

La nuova versione beta è la 2.24.4.14, release che ci permette di scoprire che gli sviluppatori sono al lavoro su una funzionalità per bloccare le chat per i dispositivi collegati (una feature in lavorazione anche per la versione Web del client).

Si tratta di una soluzione studiata per consentire agli utenti di godere di un più elevato livello di sicurezza, evitando che le loro conversazioni possano essere lette da “curiosi” senza autorizzazione.

Così come viene mostrato da questo screenshot, quando una chat è bloccata sul dispositivo principale, si bloccherà automaticamente su tutti gli altri device collegati, così da offire una maggiore privacy.

E, a conferma che la privacy è un aspetto molto caro agli sviluppatori di WhatsApp, sarà necessario un codice segreto per aprire l’elenco di tutte le chat bloccate da un dispositivo collegato.

Sempre a proposito di novità, WhatsApp sta implementando una nuova funzionalità per bloccare i messaggi provenienti da un contatto sconosciuto direttamente dalla schermata di blocco.

WhatsApp potrebbe visualizzare una richiesta secondaria per segnalare il contatto: in tal caso, è sufficiente toccare la casella di controllo per Segnala contatto e quindi premere Blocca per confermare l’azione (gli ultimi cinque messaggi del mittente verranno condivisi con il team del servizio di messaggistica).

Dato che questo sistema di blocco dei contatti è disponibile nella schermata di blocco, lo è anche nell’area delle notifiche.

Come scaricare le nuove versioni di WhatsApp

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.24.4.14 beta la trovate qui.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.

