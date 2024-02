L’enorme successo a livello globale e tra tutte le generazioni di utenti delle emoji dipende da vari fattori ma uno dei principali è senza dubbio rappresentato dalla loro capacità di rendere l’idea in modo immediato di quelli che possono essere uno stato d’animo, una sensazione o una reazione.

Ebbene sì, le simpatiche faccine che popolano i social network e le applicazioni di messaggistica hanno la capacità non solo di rendere le conversazioni più vivaci ma anche di aiutare gli utenti ad esprimersi in modo più rapido (e, alle volte, pure con una precisione maggiore rispetto a quella che raggiungerebbero provando ad usare le parole).

Ecco le nuove emoji di Unicode 16.0

Le emoji sono “gestite” dall’Unicode Consortium, un gruppo di esperti riuniti da aziende tecnologiche come Google, Microsoft ed Apple, che ha il compito di approvare tutte le novità, requisito fondamentale perché vengano poi adottate dai vari produttori e social network.

Nei giorni scorsi il team di Unicode ha pubblicato un nuovo post sul blog ufficiale per annunciare l’apertura per la revisione anticipata di Unicode Emoji 16.0 Alpha, il cui rilascio è in programma per settembre 2024.

In particolare, con tale nuovo pacchetto di emoji dovrebbero essere aggiunte otto nuove faccine appartenenti alle categorie Sorrisi ed emozioni, Persone e corpi, Animali e natura, Cibo e bevande, Oggetti, Simboli e Bandiere.

Ecco le emoji candidate di Unicode 16.0 (nell’ordine da sinistra a destra la faccina con borse sotto gli occhi, l’impronta digitale, l’albero senza foglie, la radice vegetale, l’arpa, la pala e gli schizzi mentre manca la bandiera di Sark):

Il team di Unicode ci tiene a precisare che tali immagini sono esempi e, sebbene siano quasi finalizzati, “potrebbero ancora essere presi in considerazione suggerimenti per il miglioramento”.

Inoltre queste immagini potrebbero subire delle modifiche nel momento in cui sbarcheranno sui dispositivi Android, in quanto i vari produttori avranno la possibilità di modificarle per adattarle ai loro stili.