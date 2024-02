Iliad ripropone due tra le sue offerte più apprezzate, ossia Flash 200 e Flash 150: si tratta di proposte con connettività 5G o 4G+ che partono da 7,99 euro al mese e mettono a disposizione tutto ciò che serve, compreso un bel mucchio di giga. Vediamole nel dettaglio e come attivarle.

Sono tornate Iliad Flash 200 e Flash 150: ecco come attivarle

Fino a qualche tempo fa si prospettava una fusione coi fiocchi tra Vodafone e Iliad, ma proprio alla fine del mese scorso sono arrivate le “smentite” ufficiali: la proposta dell’operatore francese non ha convinto Vodafone, e i due continueranno ognuno per la propria strada, almeno per ora. La cosa non sembra aver “distratto” troppo Iliad, che in queste ore ha deciso di lanciare due nuove offerte, o meglio, riproporre due delle sue offerte più interessanti.

Stiamo parlando di Iliad Flash 200 e di Iliad Flash 150, entrambe con minuti illimitati (verso fissi e mobili in Italia e verso più di 60 destinazioni) e SMS illimitati verso tutti: come il nome suggerisce, la prima mette a disposizione anche 200 giga (pure sotto rete 5G, con 11 giga in roaming), mentre la seconda si “ferma” a 150 giga (sotto rete 4G+, con 9 giga in roaming). Il costo di attivazione è di 9,99 euro in entrambi i casi, mentre il costo mensile varia: Flash 200 ha un costo di 9,99 euro al mese, mentre Flash 150 richiede 7,99 euro al mese, sempre senza vincoli e costi nascosti.

Le due offerte dell’operatore includono il servizio Mi richiami, Hotspot, la segreteria telefonica e il controllo del traffico residuo, e come al solito mantengono la dicitura “per sempre”, che promette l’assenza di rimodulazioni. In entrambi i casi gli utenti possono optare sia per le SIM tradizionali (con spedizione a domicilio con l’acquisto online), sia per le eSIM, anche con portabilità del numero (entro 2 giorni lavorativi dalla data di attivazione).

Le offerte Iliad Flash 200 e Flash 150 sono attivabili sia dai nuovi clienti (con costo di attivazione di 9,99 euro) sia dai già clienti che desiderano migliorare la propria offerta (attraverso l’Area personale) entro le ore 17 del 29 febbraio 2024. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

Attiva Iliad Flash 200

Attiva Iliad Flash 150

Tra le offerte (quasi) tutto compreso, in alternativa rimane attivabile Iliad Voce, con minuti, SMS illimitati e 40 MB di Internet a 4,99 euro al mese.

