San Valentino è ormai dietro l’angolo e anche Xiaomi propone una selezione di offerte pensate per l’occasione: gli sconti riguardano diversi prodotti tech disponibili sul sito ufficiale mi.com e sono disponibili da oggi, 6 febbraio, fino al 21 dello stesso mese. Scopriamo insieme le migliori occasioni da sfruttare.

Le offerte di San Valentino Xiaomi sono disponibili da oggi

San Valentino è vicino e proprio per questo Xiaomi lancia una serie di nuove offerte che vanno ad aggiungersi a quelle già a disposizione sul sito per il Carnevale (attive fino al 13 febbraio 2024). Secondo il produttore cinese, la festa degli innamorati è l’occasione giusta per un regalo tech, sia per lui sia per lei, che possa rendere la vita di coppia più semplice e smart allo stesso tempo. Le nuove offerte Xiaomi spaziano tra diverse categorie di prodotti: abbiamo smartphone Android, cuffie wireless, smartwatch e smartband, ma anche smart TV, monopattini elettrici e prodotti per la smart home.

Tra i principali sconti della casa cinese viene coinvolto POCO F5 Pro, uno smartphone con display AMOLED WQHD+ da 6,67 pollici a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e batteria da 5160 mAh. Quest’ultimo viene proposto a partire da 449,90 euro (invece di 629,90 euro) nella versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Restando sugli smartphone Android, per chi vuole spendere meno abbiamo anche Redmi Note 12, un dispositivo con schermo AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 685, tripla fotocamera e batteria da 5000 mAh. In offerta nelle configurazioni da 4-64 GB, 4-128 GB e 8-256 GB a partire da 149,90 euro (invece di 229,90 euro).

Acquista POCO F5 Pro in offerta

Acquista Redmi Note 12 in offerta

Su mi.com le offerte di San Valentino proseguono con le cuffie Redmi Buds 4 Pro, proposte a 49,99 euro anziché 69,99 euro, ma anche con Redmi Watch 3 e Xiaomi Smart Band 8, disponibili a rispettivamente 129,99 euro e 39,99 euro senza particolari sconti, ma con spedizione gratuita.

Acquista Redmi Buds 4 Pro in offerta

Acquista Redmi Watch 3

Acquista Xiaomi Smart Band 8

Le offerte di San Valentino di Xiaomi non sono finite qui. Sul sito ufficiale è possibile approfittare di sconti su diversi altri prodotti: abbiamo la smart TV 4K Xiaomi TV Q2 da 50 pollici a 368,99 euro anziché 599,99 euro grazie al coupon TV202, il monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 4 Go Black a 259,99 euro (invece di 329,99 euro), Xiaomi Robot Vacuum S12 White a 199,99 euro (invece di 359,99 euro), Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L a 89,99 euro (invece di 159,99 euro) e Xiaomi Smart Air Purifier 4 a 159,99 euro (invece di 249,99 euro).

Se volete consultare tutte le offerte attualmente attive sul sito ufficiale Xiaomi potete seguire il link qui in basso. Ricordate che le offerte di Carnevale rimarranno disponibili fino al 13 febbraio 2024, mentre quelle di San Valentino fino al 21 dello stesso mese (salvo diverse indicazioni per i singoli prodotti sul sito).

Tutte le offerte Xiaomi su mi.com

Potrebbe interessarti: Recensione Redmi Watch 3, ha (quasi) tutto quello che serve