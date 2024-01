Chi acquista uno smartphone Samsung spesso non lo fa soltanto per il design e la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce sia in costanti aggiornamenti software che in una serie di applicazioni che consentono agli utenti di personalizzare il device in base alle proprie esigenze.

Un esempio è rappresentato da Samsung Good Lock, suite di strumenti studiati per permettere agli utenti di spingersi con la personalizzazione di vari elementi dell’interfaccia, apportando modifiche anche di un certo rilievo.

Con One UI 6.1 il team di sviluppatori del colosso coreano ha rimosso il sistema di navigazione basato sulle gesture, generando non poche lamentele tra gli utenti ma pare che sia pronto a reintrodurlo: ciò avverrà attraverso il modulo NavStar.

In sostanza, pare che Samsung non voglia più che il sistema di navigazione basato sui gesti faccia parte dell’interfaccia utente principale di One UI e abbia così deciso di trasferirlo su NavStar. Pertanto, in futuro chi vorrà usare il vecchio sistema di navigazione basato sulle gesture dovrà installare Good Lock e NavStar, disponibili entrambe nel Galaxy Store:

Su One UI 6.1 cambia la ricerca dei device e arriva Samsung Find

Con One UI 6.1 sono state introdotte diverse modifiche, inclusa una che riguarda la ricerca: ci riferiamo a Samsung Find, applicazione che prende il posto di SmartThings Find.

Si tratta di un’applicazione che può essere usata per trovare la posizione dei propri (o di quelli dei familiari) dispositivi Samsung (smartphone, tablet, laptop e Galaxy SmartTag).

L’app presenta tre schede: Dispositivi (mostra tutti i telefoni, gli smartwatch, i tablet e i laptop), Persone (mostra la posizione dei membri della propria famiglia che condividono la loro posizione) ed Elementi (mostra tutti i Galaxy SmartTag).

L’app Samsung Find può essere scaricata dal Galaxy Store seguendo questo link.