In attesa del suo esordio ufficiale sul mercato, Realme 12 Pro+ ha fatto una nuova apparizione in Rete, protagonista di un video che ci permette di osservarlo dal vivo.

Il nuovo smartphone di Realme è finito nelle mani dello Youtuber spagnolo Isa Marcial, che ha così pubblicato un video con le sue prime impressioni sul device, il quale ha peraltro confermato una parte delle indiscrezioni già emerse sulle sue caratteristiche (come ad esempio le due colorazioni Submarine Blue e Navigator Beige).

Realme 12 Pro+ si mostra in un video

Il video in questione ci permette di osservare il display AMOLED da 6,7 pollici con i lati curvati e con un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate.

Sulla parte posteriore, invece, trova spazio il comparto fotografico principale, inserito in un modulo di forma circolare al centro della scocca.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Realme 12 Pro+ non dovrebbero mancare uno schermo con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (con due core Cortex A78 a 2.4 GHz, sei core Cortex A55 a 1.95 GHz e una GPU Adreno 710), fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria di archiviazione.

Il comparto fotografico dovrebbe includere un sensore primario da 50 megapixel (dovrebbe essere un Sony IMX890), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un teleobiettivo da 64 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di Realme 12 Pro+ non dovrebbero mancare una batteria da 5.000 mAh e l’interfaccia Realme UI 5.0 basata su Android 14.

Per il lancio ufficiale ci sarà da attendere la fine di questo mese e sarà interessante scoprire se lo smartphone arriverà subito anche nei mercati europei e soprattutto in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

