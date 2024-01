Tra le novità del settore smartphone per il mese di gennaio c’è anche il nuovo Realme 12 Pro. Lo smartphone non è ancora ufficiale ma Realme ha già iniziato a rivelarne i primi dettagli, anticipando alcune caratteristiche del modello.

In occasione del Media Preview Event 2024 di Las Vegas, infatti, il marchio cinese ha diffuso alcuni dettagli ufficiali sul suo nuovo smartphone che sarà uno dei primi passi del programma di riposizionamento del brand che, con il nuovo slogan Make it real, punta a diventare un riferimento tra gli utenti più giovani.

In particolare, inoltre, la serie numerica (di cui fa parte proprio il Realme 12 Pro) ha l’obiettivo di essere il riferimento per il comparto imaging, con un focus particolare sulle fotocamere. Vediamo i dettagli completi in merito al nuovo smartphone.

Realme 12 Pro: focus sul comparto fotografico

Tra le novità che caratterizzeranno il comparto tecnico del nuovo Realme 12 Pro ci sarà un teleobiettivo periscopico, solitamente riservato ai modelli di fascia alta ma ora pronto a essere integrato anche in un mid-range come il nuovo modello della casa cinese.

Come già fatto con il suo Realme GT5 Pro, svelato a fine 2023 in Cina e dotato dello Snapdragon 8 Gen 3, il brand è pronto a mettere a disposizione degli utenti un sensore di questo tipo. Il nuovo Realme 12 Pro utilizzerà un sensore OV64B di Omnivision, con una dimensione di 1/2 pollici, più del doppio rispetto al sensore teleobiettivo di iPhone 15 Pro.

Leggi anche: Realme GT5 Pro è ufficiale con una scheda tecnica da urlo

Rispetto allo smartphone di Apple, utilizzato da Realme come metro di paragone, il sensore teleobiettivo del nuovo Realme 12 Pro è fino a quasi tre volte più sensibile alla luminosità. La lunghezza focale è di 71 mm e ci sarà la possibilità di sfruttare la modalità Ritratto 3X. Da notare anche uno zoom digitale 120X.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, invece, il nuovo smartphone potrà contare su di un sensore Sony IMX890 con OIS. Il sensore è da 1/1,56 pollici, con lunghezza focale equivalente a 24 mm e apertura f/1.8. Ci sarà il supporto OIS. Ci sarà spazio anche per una fotocamera con teleobiettivo e ultra-grandangolare, con zoom lossless fino a 5x.

Il focus sul comparto fotografico si concretizzerà anche grazie all’algoritmo MasterShot, realizzato in collaborazione con Qualcomm per potenziare l’elaborazione delle immagini. Lo smartphone sarà anche il primo modello del suo segmento a elaborare domini RAW. Tra le funzionalità previste troveremo il LightFusion Engine, che garantirà una maggiore nitidezza e tonalità, e il NightEye Engine, per una fotografia notturna di qualità superiore.

Per la realizzazione del suo Realme 12 Pro, inoltre, l’azienda ha stretto una partnership con il design di orologi di lusso Ollivier Savéo. Il nuovo modello integrerà, quindi, varie caratteristiche uniche per quanto riguarda, in particolare, la back cover posteriore, caratterizzata anche dal ricorso alla pelle vegana premium, resistente allo sporco.

Dal punto di vista del design, il nuovo mid-range di Realme rappresenterà un’evoluzione del predecessore, il Realme 11 Pro+.

Il debutto è vicino

Il nuovo Realme 12 Pro sta arrivando: lo smartphone, come confermato anche dal brand, sarà svelato nel corso del mese di gennaio 2024, con le vendite che partiranno nel corso delle settimane successive, andando a rinnovare la gamma del marchio per la fascia media.

Le indiscrezioni sul resto del comparto tecnico sono limitate. In passato, si era parlato della presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 per una variante Pro+ del dispositivo che, però, potrebbe arrivare sul mercato perdendo il “+”.

Maggiori dettagli in merito alla scheda tecnica del nuovo smartphone arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane. Come detto, il debutto è già stato ufficializzato entro la fine del mese in corso. Ne sapremo di più a breve.