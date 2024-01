Lo scorso anno con Android 14 il team di sviluppatori di Google ha introdotto un nuovo avviso per gli utenti che scaricano un aggiornamento di una delle app del colosso di Mountain View da una fonte diversa.

Tale sistema si basa su un’apposita nuova API che consente agli store di applicazioni di “rivendicare la proprietà” su un’app e ha come obiettivo quello di avvisare gli utenti dei potenziali rischi a cui vanno incontro nel caso in cui effettuino il sideload di un aggiornamento da un’altra fonte.

Android 14 ha una nuova funzione di protezione per le app

Sebbene si credesse che tale funzione fosse limitata soltanto ai device della serie Google Pixel, in realtà riguarda anche gli smartphone degli altri produttori e quello che segue è un esempio relativo a un Samsung Galaxy S23 Ultra:

Uno dei punti di forza di Android è rappresentato dalla possibilità di installare applicazioni complete o aggiornamenti di app da una varietà di servizi invece che dal solo store ufficiale ma ciò ciò rende i dispositivi vulnerabili a determinati problemi, come la perdita di alcune funzionalità presenti nella build precedente.

Anche se potrebbe essere fastidioso vedere avvisi come questo ogni volta in cui si esegue il sideload di un aggiornamento di un’app da una fonte diversa, tale finestra di dialogo appare solo una volta: se si scarica un’applicazione dal Google Play Store e quindi si effettua il sideload di una versione aggiornata da un servizio alternativo, come ad esempio APK Mirror, la finestra di dialogo non verrà più visualizzata per gli uodate futuri (e ciò indipendentemente dalla fonte utilizzata).

Coloro che sono abituati al sideload di app o aggiornamenti da più fonti non dovrebbero avere problemi a “superare” tale avviso grazie al pratico pulsante Aggiorna comunque mentre gli utenti meno esperti avranno la possibilità di valutare con attenzione se proseguire ugualmente o desistere.