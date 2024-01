Tra le critiche rivolte alla prima e alla seconda generazione di Google Pixel Watch una di quelle maggiormente ripetute è relativa alle dimensioni di questi smartwatch, ritenuti un po’ troppo piccoli rispetto ad alcuni modelli offerti dai produttori concorrenti.

La seconda generazione di Google Pixel Watch non ha apportato grandi modifiche rispetto a quella precedente per quanto riguarda il design e le dimensioni della cassa sono di 41 mm di diametro e 12,3 mm di spessore.

E se per tanti utenti le dimensioni contenute rappresentano un vantaggio, per altri invece una cassa più grande avrebbe consentito al colosso di Mountain View di implementare una dotazione tecnica migliore, magari con una batteria capace di offrire un’autonomia maggiore e ulteriori sensori per ampliare le funzionalità disponibili, oltre ovviamente ad un display più ampio per una migliore esperienza di interazione.

Con Google Pixel Watch 3 possibili novità di design

Stando alle ultime indiscrezioni, il team di Google avrebbe deciso di affrontare questo problema e la soluzione trovata sarebbe quella di lanciare Google Pixel Watch 3 in due versioni per quanto riguarda le dimensioni.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quali potrebbero essere i miglioramenti garantiti dal modello più grande, che dovrebbe poter contare su un display più ampio e su una batteria con una capacità maggiore.

Una cassa più grande potrebbe consentire agli ingegneri di Google di dotare lo smartwatch di sensori aggiuntivi che possano offrire agli utenti funzionalità esclusive e il colosso statunitense potrebbe anche decidere di differenziare questo modello dal più piccolo aggiungendo una corona girevole.

Allo stato attuale ci muoviamo nel campo delle speculazioni e per saperne di più non possiamo fare altro che attendere informazioni ufficiali da Google o le prossime indiscrezioni.

Nel frattempo, se volete acquistare Google Pixel Watch 2, potete trovarlo su Amazon ad un prezzo vantaggioso.

Potrebbe interessarti anche: Google Pixel Watch 2 è ufficiale