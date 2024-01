HONOR continua ad ampliare il proprio portafoglio di smartphone e, dopo aver presentato la serie HONOR Magic 6, il produttore cinese ha lanciato anche HONOR Magic V2 RSR Porsche Design.

Si tratta di un modello pieghevole che può vantare un look curato sin nei minimi particolari, ciò grazie anche alla partnership stretta da HONOR con Porsche Design.

Le principali caratteristiche di HONOR Magic V2 RSR Porsche Design

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il nuovo smartphone di HONOR può contare su un display interno flessibile OLED da 7,92 pollici con risoluzione 2.344 x 2.156 pixel e su un display esterno OLED da 6,43 pollici con risoluzione 2.376 x 1.060 pixel (entrambi con densità di 402 ppi e refresh rate a 120 Hz).

Per quanto riguarda il comparto memorie, HONOR Magic V2 RSR Porsche Design mette a disposizione degli utenti 16 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione.

Passando al settore imaging, HONOR ha deciso di dotare il suo nuovo smartphone di una fotocamera frontale da 16 megapixel (con apertura f/2.2) per i selfie e le videochiamate e di una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel (con apertura f/1.9 e OIS), un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel (con apertura f/2.0) e un teleobiettivo da 20 megapixel (con apertura f/2.4 e OIS).

Tra le altre caratteristiche di HONOR Magic V2 RSR Porsche Design troviamo una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 66 W), un design aerodinamico e il vetro dello schermo esterno con uno speciale rivestimento che dovrebbe migliorare la resistenza ai graffi e alle cadute.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo smartphone pieghevole di HONOR è disponibile soltanto in Cina, ove verrà venduto da domani nella versione 16 GB / 1 TB a 15.999 yuan (pari, al cambio, a circa 2.050 euro).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per quanto riguarda il suo lancio in altri mercati.