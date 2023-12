Nel 2022 il team di Google ha annunciato di avere deciso di eliminare la Modalità Assistant Driving, funzionalità che forniva agli utenti una schermata iniziale “Dashboard”, mantenendo invece un’altra interfaccia utente ottimizzata in Google Maps per Android, chiamata anche “Modalità Guida“.

Ebbene, tra un paio di mesi anche per quest’ultima funzionalità potrebbe arrivare il momento di essere messa da parte, ciò almeno stando a quanto emerge dal codice di App Google.

Anche la Modalità Guida di Google Maps sta per essere messa da parte

Nel codice della versione 14.52 beta di App Google sono state trovate le seguenti stringhe:

<string name=”el_deprecation_pre_launch_tooltip_description”>This view is going away in February</string>

<string name=”el_deprecation_post_launch_tooltip_description”>To call, message, or play media while navigating, tap the mic to use Assistant.</string>

Pare che questo avviso si riferisca alla Modalità Guida in Google Maps per Android, funzionalità che ha preso il posto di “Assistant Driving Mode Dashboard” (soluzione che forniva una schermata iniziale con una mappa, suggerimenti multimediali, controlli audio e scorciatoie per chiamate e SMS).

Alla Modalità Guida di Google Maps si accede dopo aver avviato la navigazione di guida e viene visualizzata come una barra nera nella parte inferiore dello schermo del telefono. Tale funzione consente agli utenti di accedere rapidamente a Google Assistant, a Google Maps e a un launcher per musica, podcast, audiolibri e altre app di streaming compatibili, il tutto con un’interfaccia utente ottimizzata per l’interazione touch.

Allo stato attuale l’avviso che informa della disattivazione della Modalità Guida di Google Maps a febbraio 2024 non è ancora attivo per gli utenti ma è probabile che nel giro di qualche settimana la situazione sia destinata a cambiare.

Non è possibile escludere, ad ogni modo, l’ipotesi che il colosso di Mountain View decida di posticipare la data di eliminazione di questa funzionalità. Staremo a vedere.

