In un futuro aggiornamento di Android potrebbe essere introdotta una nuova pagina all’interno delle impostazioni che fornirà dettagli precisi sullo stato di salute della batteria dello smartphone, fornendo informazioni all’utente su come prolungarne la durata o avvisandolo quando sarà il momento di sostituirla.

La longevità degli smartphone, negli ultimi anni, è sicuramente aumentata grazie agli sforzi degli stessi produttori che promettono aggiornamenti software per un periodo di tempo più lungo (basti pensare a Google Pixel 8 e ai suoi 7 anni di aggiornamenti garantiti), o anche grazie a quei produttori che permettono ai consumatori di riparare autonomamente i propri smartphone, come per esempio nel caso di Apple con il suo servizio di riparazione self service.

Utilizzando uno smartphone Android per un periodo più lungo, però, è inevitabile che si arrivi ad un punto in cui è necessario cambiare la batteria del dispositivo, che solitamente si degrada nel tempo dopo diversi cicli di ricarica e perde la capacità iniziale con conseguente riduzione dell’autonomia. Per aiutare gli utenti sembra quindi che Google abbia intenzione di introdurre un’apposita sezione all’interno delle impostazioni che informi gli utenti quando è arrivato il momento di sostituire la batteria del proprio dispositivo, fornendogli informazioni utili al riguardo.

Android 14 raccoglie già informazioni sulla salute della batteria

Con Android 14 sono state introdotte nuove API che in background raccolgono dati diagnostici della batteria, visibili all’interno della sezione “informazioni sulla batteria” presente in Impostazioni -> Informazioni sul telefono. In questa pagina, al momento, viene indicata soltanto la data di produzione della batteria e il numero totale dei cicli di ricarica compiuti fin dalla prima accensione, ma in futuro potrebbero aggiungersi nuove informazioni.

La beta 2 di Android 14 QPR2, rilasciata qualche giorno fa, nasconde una pagina dedicata alla salute della batteria, non ancora accessibile dagli utenti ma che fornirà informazioni utili sullo stato di salute della batteria. Al momento, attivando la pagina forzatamente, compare soltanto un avviso che informa che le batterie tendono a degradarsi con il tempo, ma analizzando le stringhe del codice sappiamo già che questa pagina mostrerà in futuro la percentuale stimata della batteria rispetto alla prima accensione, prima e dopo una ricalibrazione della batteria.

Al momento non è ancora chiaro come Android procederà a ricalibrare la batteria, ma possiamo dedurre che si tratterà di un processo che richiederà alcuni giorni per raccogliere dati accurati. Le nuove API introdotte nell’ultima versione del robottino verde provvedono già a raccogliere questi dati, fin dalla prima accensione dello smartphone, dunque i dati che saranno visibili in questa pagina saranno sicuramente ben più accurati di quelli raccolti utilizzando software di terze parti, presenti a decine sul Google Play Store.

Nell’immagine qui sopra possiamo invece vedere quelle che saranno le icone che indicheranno lo stato della batteria in quel preciso momento (da sostituire, in fase di ricalibrazione e stato sconosciuto) e verranno forniti suggerimenti all’utente nel caso in cui la capacità della batteria sia degradata o non rilevabile, facilitandone il monitoraggio. La stessa pagina segnerà inoltre se la batteria è ancora quella originale di fabbrica o se è stata sostituita.

Non sappiamo ancora se questa nuova pagina delle impostazioni arriverà con il prossimo Feature Drop atteso a marzo o se dobbiamo aspettare direttamente Android 15, dato che Google dovrà aggiornare il software di gestione della batteria, noto come “health HAL”, per supportare tutte le nuove API introdotte con Android 14 e per permettere al sistema operativo di accedere al seriale della batteria montata all’interno dello smartphone.