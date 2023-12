Babbo Natale arriva con qualche giorno di anticipo sullo store online di Samsung e porta con sé una strepitosa offerta relativa a Samsung Galaxy S23 Ultra, l’attuale flagship della compagnia sud coreana. Combinando una serie di sconti e coupon, è infatti possibile portarselo a casa a quasi metà del prezzo di listino, una occasione decisamente irripetibile.

Samsung Galaxy S23 Ultra scontatissimo

A essere in promozione in questo momento sullo store ufficiale online, sono le quattro colorazioni esclusive, che non trovate nei negozi fisici o negli altri store online. Scordatevi quindi le versioni verde, nera, lavanda e crema, e puntate piuttosto sulle quattro colorazioni particolari che la compagnia asiatica ha voluto riservare al proprio negozio online. Potete quindi scegliere tra le colorazioni Graphite, Sky Blue, Lime e Red, uniche nel loro genere e indubbiamente capaci di distinguersi dalla massa.

L’offertona di oggi sfrutta una combinazione di promozione, coupon e sconto speciale per chi accede al sito, consentendo di ottenere un risparmio senza precedenti. Se a questo aggiungete la supervalutazione dell’usato pari a 200 euro, con la possibilità di ricevere fino a 589 euro per il vostro dispositivo, rischiate di pagare Samsung Galaxy S23 Ultra meno di quanto paghereste un dispositivo entry-level.

Anche senza ricorrere alla supervalutazione dell’usato, potete utilizzare il codice sconto riportato qui sotto, insieme allo sconto che viene applicato agli utenti registrati che effettueranno quindi l’accesso al sito, e portarvi a casa Samsung Galaxy S23 Ultra nella versione con 256 GB di memoria interna a soli 747,42 euro invece di 1479 euro, praticamente la metà.

E se volete esagerare con la memoria interna, la stessa promozione è valida anche per la versione con 512 GB di memoria interna, che finirete per pagare 925 euro. Non vi resta quindi che utilizzare il link sottostante per accedere allo store ufficiale Samsung, effettuare il login e utilizzare il coupon GALAXY4U per ottenere questo strepitoso prezzo.

Acquista Samsung Galaxy S23 Ultra su Samsung Online

