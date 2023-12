Ha preso il via in questi giorni la promozione natalizia di Tineco, brand specializzato in dispositivi per la pulizia della casa, con un particolare occhio di riguardo per lavapavimenti e aspirapolvere cordless. Sono quattro i prodotti più interessanti dell’offerta, con sconti che raggiungono i 200 euro sui modelli più venduti, che hanno riscosso grande successo in questo 2023.

Tutte le offerte sono attive su Amazon, con spedizione rapida e senza costi aggiuntivi per tutti gli iscritti al programma Amazon Prime, Ottime occasioni dunque per chi vuole fare un regalo di Natale apprezzato o per chi vuole approfittare di questi sconti per portarsi a casa alcuni tra i migliori prodotti di questa categoria presenti sul mercato.

Tineco FLOOR ONE S5

Questa lavapavimenti è stata una dei best seller dello scorso Black Friday e Tineco la ripropone a un prezzo particolarmente vantaggioso, valido da oggi e fino al 21 dicembre. Prima di scoprire il prezzo però scopriamo qualche dettaglio in più.

Tineco FLOOR ONE S5 (qui trovate la nostra recensione completa) è una lavapavimenti senza fili, controllabile da app e dotata di assistente vocale per ricevere informazioni in tempo reale circa eventuali inceppamenti o quando i serbatoi vanno vuotati o riempiti. Il grosso vantaggio di questa soluzione è innanzitutto quello di pulire sempre con acqua pulita, a differenza di quanto accade solitamente con un tradizionale mocio. Nella confezione di vendita trovate anche il detergente da aggiungere all’acqua pulita per una maggiore igiene.

E al termine della pulizia vi basta appoggiarlo sulla base di ricarica e premere un tasto per avviare la procedura di pulizia automatica. A voi solo il compito di vuotare il contenitore dell’acqua sporca.

Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S5 su Amazon a 319 euro invece di 519 euro.

Tineco PURE ONE Station Pet

Cercate un aspirapolvere cordless dall’ottima autonomia e con un serbatoio che non debba essere vuotato ogni giorno? La risposta è Tineco PURE ONE Station Pet (qui trovate la nostra recensione completa), un aspirapolvere senza fili con una innovativa batteria (non rimovibile) che assicura oltre un’ora di utilizzo, grazie anche alla tecnologia proprietaria iLoop che regola la potenza di aspirazione in case al livello di sporco rilevato sul pavimento.

Dotato di numerosi accessori, tra cui una spazzola motorizzata con LED frontali, una spazzola motorizzata piccola per divani e materassi e un paio di accessori per la pulizia di zone più piccole, l’aspirapolvere può contare su una base di ricarica evoluta. Oltre a caricare la batteria infatti è in grado, al termine di ogni pulizia, di pulire l’aspirapolvere e raccogliere lo sporco nel contenitore che può essere vuotato ogni due mesi circa.

Ottimo e autonomi, Tineco PURE ONE Station Pet può essere vostro su Amazon a 719 euro invece di 799 euro fino al 24 dicembre, usando il coupon disponibile nella pagina.

Tineco FLOOR ONE S6

Tineco FLOOR ONE S6 è una versione più recente della premiata lavapavimenti di casa Tineco, caratterizzata dalla capacità di pulire in maniera più precisa vicino ai bordi di pareti e mobili. La tecnologia iLoop regola la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato sul pavimento contribuendo a un’autonomia di tutto rispetto, che può superare senza problemi i 40 minuti.

Lava con acqua sempre pulita, grazie ai due serbatoi divisi, con la possibilità di aggiungere un apposito detergente nell’acqua pulita, così da ottenere una maggiore igiene. Al termine della pulizia basta un tocco per avviare la procedura automatica, che pulisce la spazzola centrifugandola, ma anche i tubi interni per evitare incrostazioni.

Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S6 su Amazon a 539 euro invece di 599 euro a partire dal 18 dicembre e fino al 24 dicembre, utilizzando il coupon nella pagina.

Tineco PURE ONE S15 Essentials

Chiudiamo questa rassegna con Tineco PURE ONE S15 Essential, un aspirapolvere senza fili ideale per numerose situazioni, con tecnologia PURE CYCLONE per separare polvere e sporco e, grazie al prefiltro, evitare di perdere potenza nel tempo. La batteria può essere rimossa e grazie alla tecnologia iLoop, che regola la potenza in base alla quantità di sporco rilevato, può raggiungere i 60 minuti di utilizzo prima della ricarica.

La base di ricarica poggia sul pavimento, quindi non dovrete fare alcun foro sulla parete per fissarlo. La spazzola principale motorizzata evita la formazione di grovigli di peli e capelli grazie alla tecnologia ZEROTANGLE. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa, relativa alla versione Pro che offre comunque prestazioni molto simili.

Fino al 17 dicembre potete acquistare Tineco PURE ONE S15 Essential a 339 euro invece di 399 euro, utilizzando il coupon presente nella pagina.

Informazione Pubblicitaria