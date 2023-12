L’intelligenza artificiale generativa e le funzionalità basate su di essa stanno prendendo sempre più piede anche nel settore mobile e l’ennesima conferma ci arriva da Google Chrome.

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View, infatti, è al lavoro su una nuova funzionalità che crea temi personalizzati per il browser utilizzando l’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale generativa su Google Chrome

I temi di Google Chrome sono stati una parte iconica del browser sin dal suo lancio oltre dieci anni fa e, nel tempo, gli sviluppatori hanno continuato ad aggiungere ulteriori opzioni, inclusa una barra laterale per temi personalizzati aggiunta all’inizio di quest’anno e che presto verrà rinnovata.

Nelle attuali versioni Canary di Google Chrome è stato notato che il team del browser sta lavorando su un nuovo generatore di temi basato sull’intelligenza artificiale: tale soluzione consente agli utenti di creare un tema completamente personalizzato con sfondi e dettagli unici.

Ecco un esempio della funzionalità “Crea un tema con l’intelligenza artificiale“, pubblicato da Leopeva64 su X:

Gli utenti avranno la possibilità di selezionare un argomento per il tema che include opzioni come paesaggi, edifici, cibo, natura, ecc. Una volta scelto un argomento generale, gli utenti possono mettere a punto il tema selezionando lo stile artistico, il “mood” e anche alcune opzioni di colore.

Al momento tale funzionalità non è effettivamente attiva, quindi non sappiamo come saranno gli sfondi finali.

Peraltro questa funzione non è attiva per impostazione predefinita nemmeno nella versione Canary di Google Chrome né è facilmente accessibile.

Tuttavia, data la continua attenzione prestata dal team di Google alle varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, è probabile che nel corso dei prossimi mesi verrà messa a disposizione di un crescente quantitativo di utenti e, se tutto andrà bene, che venga poi implementata per tutti.

