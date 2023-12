In occasione del suo 25° anniversario, Google ha raddoppiato il classico appuntamento annuale con le ricerche più diffuse tra i suoi utenti: in aggiunta all’edizione 2023 di Year in Search — di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato qualche ora fa, raccontandovi sia dei trend italiani che di quelli globali —, il colosso di Mountain View ha elaborato anche un resoconto di circa due decenni di ricerche.

25 Years in Search: le ricerche più popolari di sempre su Google

Nei mesi scorsi, vi avevamo raccontato delle celebrazioni organizzate da Google per una ricorrenza speciale: 25 anni dalla sua nascita. Big G aveva festeggiato questo importante traguardo ricordando alcune pietre miliari della sua storia. Ora che il 2023 volge al termine, con il classico recap annuale già pubblicato, Google ha voluto ripercorrere anche le tendenze di ricerca più popolari nel quarto di secolo appena trascorso. E lo ha fatto con un bel video commemorativo.

25 anni di ricerche su Google, infatti, si possono interpretare altresì come quasi due decadi di Trend da analizzare, così da individuare gli argomenti, i personaggi e le domande che più di tutti hanno destato la curiosità degli utenti in giro per il mondo.

Tanto per citare alcuni di queste tendenze, il calcio è emerso come lo sport più cercato al mondo e un calciatore, Cristiano Ronaldo, è stato l’atleta più cercato di tutti, dando prova di una passione che non conosce confini. La consacrazione di Taylor Swift come musicista e come personaggio di caratura mondiale le ha garantito anche una posizione prestigiosa: quella di cantautrice più cercata di sempre. Rimanendo in ambito musicale, i Beatles rimangono la rock band più cercata. Parlando di arte, ritroviamo un pezzo d’Italia, con Leonardo da Vinci e la sua Monna Lisa che primeggiano nelle categorie Artista e Opera d’arte.

Negli anni che Google ha ripercorso attraverso le tendenze di ricerca, l’umanità ha attraversato anche tanti momenti drammatici, per questo motivo è doveroso ricordare quel senso di umanità che ci avvicina tutti: how to help people è stata la ricerca più popolare nella sezione di riferimento. L’universalità del tema dell’amore, poi, ha fatto sì che l’emoji più cercata di tutte fosse quella del cuore.

Nel ricordarvi che a questo link trovate il resoconto relativo alle tendenze di ricerca del 2023, vi lasciamo alla visione del filmato pubblicato da Google.

