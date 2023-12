Sono partite le Offerte di Natale di HONOR. Da oggi e fino al prossimo 23 di dicembre è possibile collegarsi allo store del brand per accedere a sconti esclusivi su tutta la gamma di prodotti HONOR. Le offerte più interessanti riguardano gli smartphone, con sconti veri su tutti i principali dispositivi. Da notare, inoltre, che utilizzando il coupon AWELCOME5 è possibile ottenere un extra sconto del 5% per un risparmio aggiuntivo.

HONOR lancia le Offerte di Natale

C’è tempo fino al prossimo 23 di dicembre per poter sfruttare le Offerte di Natale dello store HONOR. A disposizione degli utenti ci sono tante opportunità per un acquisto a prezzo scontato, anche considerando l’extra sconto garantito dal coupon AWELCOME5 da aggiungere al carrello, prima di concludere l’ordine.

notare, inoltre, che per gli acquisti sullo store HONOR è sempre possibile pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La consegna, invece, è gratuita per ordini con importo pari o superiore a 99,90 euro. Ecco alcune delle offerte più interessanti (i prezzi indicati comprendono lo sconto extra del 5% ottenibile con il coupon AWELCOME5):

Le promozioni, naturalmente, non si limitano ai soli smartphone. Tutta la gamma HONOR è in offerta e ci sono, quindi, sconti anche per cuffie true wireless, smartwatch, tablet e notebook. Per un quadro completo sulle migliori offerte disponibili in questo momento sullo store di HONOR è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

>> Scopri qui tutte le Offerte di Natale di HONOR <<

Per tutti gli aggiornamenti sulle offerte di questo periodi di Natale potete seguirci sul nostro canale Telegram Offerte.Tech. C’è anche la possibilità di seguirci sul canale WhatsApp Offerte.Tech.

