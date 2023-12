Google sta riprogettando Nearby Share, la funzionalità che permette la condivisione delle vicinanze su Android. Inoltre la società potrebbe presto aggiornare una delle migliori funzionalità dell’app Pixel Camera sugli smartphone Google Pixel 8.

Google sta riprogettando la condivisione nelle vicinanze su Android

Secondo quanto emerso tramite X, Google sta lavorando su Nearby BETA (o v3) che include miglioramenti per le impostazioni di condivisione nelle vicinanze e una riprogettazione dell’interfaccia utente.

Secondo quanto riferito la funzionalità rimane la stessa, ma la schermata di invio è ora presentata come una pagina a schermo intero, piuttosto che tramite il foglio nella parte inferiore, come avviene attualmente.

Al momento non è ancora noto quando verrà rilasciato l’aggiornamento, ma probabilmente arriverà nelle prossime settimane.

Google potrebbe migliorare ulteriormente le foto di gruppo sui Pixel 8

Alcune stringhe individuate all’interno del codice dell’app Pixel Camera suggeriscono che Google potrebbe portare una nuova funzionalità sugli smartphone Pixel 8.

Una delle funzionalità intelligenti esclusive dei Google Pixel 8 è Best Take che scatta più foto ai gruppi per individuare i volti migliori delle persone in modo da offrire la foto dove tutti appaiono al meglio.

Sebbene la funzionalità sia già di per sé impressionante, sembra che Google sia già al lavoro per aggiornarla, consentendo ai suoi ultimi smartphone di ottenere i volti migliori da una foto in movimento.

Le stringhe aggiunte all’app Pixel Camera indicano che Google potrebbe lavorare su una funzionalità che unisce Best Take con Top Shot.

In breve, potrebbe utilizzare un singolo video come base, invece di più immagini fisse, per estrarre le migliori espressioni facciali di varie persone, senza la necessità di scattare più foto o effettuare una serie di scatti.

Altre stringhe suggeriscono inoltre che Video Boost non potrà funzionare se l’utente ha bloccato la cartella su Google Foto, ma questo si applicherà solo ai video fino a una certa lunghezza che al momento è ignota.

