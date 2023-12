Gli occhi dei fan del colosso coreano sono da tempo rivolti all’attesa serie Samsung Galaxy S24, la cui presentazione ufficiale dovrebbe avvenire il 17 gennaio del prossimo anno, ovvero tra poco più di un mese; gli smartphone in questione sono già stati protagonisti di innumerevoli indiscrezioni, tanto che secondo alcuni conosciamo ormai praticamente tutto dei prossimi dispositivi di punta del brand.

Considerando ciò, nonostante manchi ancora più di un anno per i prossimi Samsung Galaxy S25, c’è chi non resta con le mani in mano e inizia a condividere alcune informazioni in merito; non si tratta delle prime indiscrezioni in assoluto, alcune timide informazioni riguardanti il presunto processore erano infatti già trapelate, ma oggi ci concentriamo sul possibile sensore fotografico principale dei futuri dispositivi.

Galaxy S25 e Galaxy S25 Plus potrebbero avere un nuovo sensore fotografico principale

Come anticipato in apertura, sono state diffuse in rete le prime informazioni riguardanti il comparto fotografico dei futuri smartphone di punta dell’azienda coreana. Sappiamo bene come Samsung abbia utilizzato il medesimo sensore fotografico principale sui primi due modelli delle serie Galaxy S22, Galaxy S23 e presumibilmente Galaxy S24, ovvero l’ISOCELL GN3 da 50 MP.

Secondo quanto condiviso, la società avrebbe già deciso di dotare i futuri Galaxy S25 e Galaxy S25 Plus di un nuovo sensore fotografico principale Sony; considerando la notevole distanza temporale che ci separa dai suddetti smartphone, è difficile per il momento reperire informazioni più dettagliate, non sono stati condivisi infatti dettagli né sulla dimensione del sensore né sul numero di modello.

Al momento non si può escludere nulla, anche considerando che l’attesa serie Galaxy S24 sembra non andrà a stravolgere particolarmente il lavoro svolto dalla società con le ultime generazioni di smartphone; Samsung potrebbe quindi dotare i prossimi dispositivi di un sensore fotografico più grande e di molte altre migliorie, per le quali però è troppo presto per fare previsioni.

Samsung al lavoro su un sensore ISOCELL da 1 pollice per Galaxy S25 Ultra

Anche il fratello maggiore di quella che dovrebbe essere la famiglia di smartphone di punta dell’azienda coreana per il 2025, Galaxy S25 Ultra, è protagonista di alcune indiscrezioni a livello fotografico. Secondo quanto riportato su X (ex Twitter), la società starebbe valutando di implementare sul dispositivo un nuovo sensore principale da 200 MP.

Nonostante anche in questo caso non siano state condivise informazioni dettagliate circa il numero di modello del sensore, si vocifera che questo possa essere un ISOCELL da 1 pollice con pixel da 0,8 µm, autofocus a doppio pixel e zoom ritagliato nel sensore.

Come già detto poco sopra, è troppo presto per fare previsioni certe riguardo i piani della società per i futuri Samsung Galaxy S25, non ci resta che attendere ancora un po’, archiviata la presentazione dei Galaxy S24 inizieranno certamente a piovere indiscrezioni sui futuri dispositivi del brand.

In copertina gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23

