Da un po’ di tempo il team di Google ha deciso di voler provare a rendere un po’ più semplice la vita a chi deve viaggiare, consentendo agli utenti di condividere le carte d’imbarco e gli eventi su Google Wallet con chiunque attraverso un apposito link personalizzato.

Ebbene, pare che il colosso di Mountain View abbia altri progetti a cui sta lavorando per rendere più facile la vita ai viaggiatori, come ad esempio una nuova soluzione studiata per Google Chrome.

Una nuova comoda funzione per Google Chrome su Android

Nelle scorse settimane il team di sviluppatori di Google Chrome ha aggiunto un flag alla versione canary del browser (ossia chrome://flags#boarding-pass-detector), il quale indica chiaramente l’intenzione dell’azienda di automatizzare il recupero delle informazioni relative alle carte d’imbarco.

Stando a quanto è possibile apprendere, questa funzione si dovrebbe basare sull’utilizzo di un elenco predeterminato di URL delle varie compagnie aeree, ciò al fine di verificare se sono presenti dei dati relativi ad una carta d’imbarco in una scheda aperta.

Tale sistema potrebbe andare anche oltre le compagnie aeree, in modo che possano trarne vantaggio pure gli utenti che hanno biglietti per viaggi in autobus, in treno e altri mezzi pubblici.

Al momento non è chiaro cosa accadrebbe nel caso in cui Google rilevasse questi dati ma quasi certamente avrà a che fare con Google Wallet (tanto per fare un esempio, una volta che il sistema rileva i dati della carta d’imbarco, potrebbe aggiungerli a una carta d’imbarco personalizzata in Google Wallet).

