Buone notizie se stavate pensando di acquistare un accessorio per utilizzare Android Auto Wireless: l’adattatore AAWireless subisce in queste ore un ulteriore taglio di prezzo permanente, che si aggiunge a quelli proposti negli ultimi mesi. Vediamo subito come potete approfittarne.

AAWireless in super offerta con un nuovo taglio di prezzo

Nei mesi scorsi vi abbiamo parlato di AAWireless (trovate la nostra recensione in fondo), un pratico adattatore che consente di utilizzare Android Auto in modalità wireless: si tratta di una bella comodità, visto che non rende obbligatorio avere lo smartphone collegato via cavo al sistema di infotainment della macchina.

L’accessorio è compatibile con tanti sistemi che già supportano Android Auto e consente di utilizzare tutte le funzionalità, compresi la navigazione, la riproduzione musicale e gli assistenti digitali. AAWireless è partito da Indiegogo e si è fatto conoscere grazie a una campagna di crowdfunding di successo: dopo l’ottimo riscontro, l’azienda olandese ha voluto trasferire la produzione in Europa.

AAWireless ha debuttato a 89,99 euro e ha già subito alcuni tagli di prezzo negli ultimi mesi, fino a raggiungere il nuovo prezzo di listino di 69,99 euro: ora è disponibile sul sito ufficiale con un ulteriore ribasso di 14 euro e questo significa che è acquistabile a 55,99 euro. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso; affrettatevi nel caso perché lo sconto di oggi è a tempo limitato:

Acquista AAWireless sullo store ufficiale

