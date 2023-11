Dalla Spagna arriva la notizia del lancio di nuove custodie per le cuffie true wireless di Samsung della gamma Galaxy Buds prettamente dedicate agli appassionati del mondo di Pokémon.

Non si tratta del primo prodotto del colosso coreano a tema Pokémon, anche se nella maggior parte dei casi tali gadget vengano venduti soltanto nel mercato interno (stavolta invece il produttore ha deciso di cambiare politica).

Le custodie Pokémon per le cuffie Samsung Galaxy Buds

Le custodie Pokémon Eco-Friends possono contare su un design iconico, ispirato alla tanto amata “Pokéball” e dedicato in particolare a Ultraball, Greatball e Masterball.

Le nuove custodie supportano vari modelli di cuffie del colosso coreano, come le Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung Galaxy Buds 2, Samsung Galaxy Buds Live e Samsung Galaxy Buds FE.

Le custodie Pokémon Eco-Friends sono disponibili in tre colori vivaci (ossia blu, giallo e viola) e possono vantare anche il titolo di prodotti ecologicamente responsabili, ciò in quanto si tratta di dispostivi realizzati con l’utilizzo di materiali riciclati.

Queste custodie Pokéball sono al momento disponibili in Spagna al prezzo di 39,91 euro e possono essere acquistate sul sito ufficiale del colosso coreano (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Probabilmente Samsung ha in programma di lanciare queste speciali custodie anche in altri Paesi (del resto, la popolarità del marchio Pokémon non conosce confini) ma allo stato attuale non abbiamo informazioni ufficiali per quanto riguarda l’Italia. Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere notizie dal colosso coreano (oppure che le speciali custodie facciano la loro apparizione anche sul sito italiano).

