Le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon sono ormai agli sgoccioli, ma questo non significa che non sia possibile scovare ancora alcune perle tra le proposte “nascoste” negli ampi scaffali virtuali. Quest’oggi del resto è il Cyber Monday, e sul sito sono disponibili numerosi sconti sui prodotti tech e non solo: in questa sede abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte low cost di Amazon, perfette per portarsi avanti con i regali di Natale, per togliersi un piccolo sfizio o per portarsi a casa un utile accessorio spendendo poco. Andiamo a scoprire la nostra selezione.

Le offerte tech di Amazon dell’ultim’ora per spendere poco

Il Black Friday Amazon ha preso il via ormai una decina di giorni fa e si concluderà proprio oggi, il 27 novembre 2023, con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia. Le offerte dell’iniziativa Amazon sono ancora tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Se volete spendere poco siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per mostrarvi una selezione di offerte low cost tra le più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon tra i prodotti tech. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, come ormai dovreste aver compreso, durante il Black Friday non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Abbiamo selezionato per voi un paio di smartband dal costo contenuto, ossia Fitbit Inspire 2 e HONOR Band 7, ma anche l’immancabile e sempre utile tris di Amazon Fire TV Stick (versioni Lite, normale e 4K), i prezzi stracciati per Echo Dot ed Echo Pop, ma anche le prese smart Amazon Smart Plug e TP-Link, perfette da aggiungere alla smart home spendendo solo una decina di euro. Se avete bisogno di un caricabatterie per il vostro nuovo smartphone (o di un nuovo caricabatterie per il vostro vecchio smartphone, perché no), allora potreste optare per il Samsung EP-TA800N da 25 W, proposto a un prezzo piccolo piccolo. Questo e altro nella nostra selezione economica qui in basso:

Questa era dunque la nostra selezione di offerte economiche sui prodotti tech di questo colpo di coda del Black Friday di Amazon , costituito dal Cyber Monday. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nelle prossime ore, oppure andare esaurite nel giro di qualche minuto. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link in fondo. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo finale del Black Friday (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

