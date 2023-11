Sebbene il Black Friday 2023 sia ormai passato, su Amazon continuano le offerte dedicate agli amanti della tecnologia e tra i prodotti in promozione vi sono anche due tra le soluzioni più popolari del colosso dell’e-commerce: ci riferiamo a Fire TV Stick e Stick Lite.

Si tratta di due dispositivi che consentono ad un “normale” televisore di trasformarsi in una vera e propria smart TV, dando così agli utenti la possibilità di avere accesso a tutta una serie di contenuti, a partire da quelli offerti da Amazon.

Fire TV Stick e Stick Lite in offerta su Amazon

Iniziando da Fire TV Stick, su Amazon è in offerta a 24,00 euro con uno sconto del 27% (il prezzo più basso recente è stato 32,99 euro mentre quello consigliato è 44,99 euro).

Tra le principali caratteristiche di tale dispositivo troviamo il telecomando vocale Alexa con comandi vocali per l’accensione e lo spegnimento e la regolazione del volume (incluso nella confezione di vendita), la possibilità di usare i comandi vocali per cercare i contenuti da guardare e avviare la riproduzione, nuovi pulsanti preimpostati per le app che permettono di aprirle rapidamente e audio di qualità home theatre con supporto per il formato Dolby Atmos.

In offerta su Amazon c’è anche Fire TV Stick Lite, disponibile a 22,99 euro con uno sconto del 32% (il prezzo più basso recente è stato 34,99 euro, ossia quello consigliato).

A differenza del precedente modello, questo può contare su un telecomando con meno tasti e solo sul supporto Dolby. Se volete approfittare dell’offerta e desiderate acquistarlo, cliccate sul seguente link:

