Con il Cyber Monday, che si celebra proprio oggi, siamo arrivati al termine del lungo periodo del Black Friday, che ha contraddistinto gli ultimi giorni con un sacco di offerte e promozioni speciali. Non sono mancati i colpi di coda e i prodotti ribassati, visto che sono numerosi i produttori che hanno deciso di protrarre le proprie offerte almeno fino a oggi.

Vi riproponiamo dunque quello che è ormai diventato un appuntamento fisso di questi giorni, la classifica dei prodotti che avete maggiormente apprezzato in questa giornata. Com’è accaduto qualche giorno fa in occasione del Black Friday, anche oggi la nostra classifica contiene i 15 prodotti più acquistati dai nostri lettori, con qualche conferma ma anche novità. Il successo di alcune offerte ha infatti portato all’esaurimento di alcuni prodotti, il cui posto è stato comunque preso da nuove promozioni.

Anche oggi trovate una piccola appendice con i più interessanti prodotti non tecnologici ma che rappresentano sempre delle ottime occasioni di risparmio. Non dimenticate di iscrivevi al nostro canale perché le nostre segnalazioni sulle migliori offerte disponibili continueranno regolarmente, per prepararvi alle offerte di fine anno.

I top 10 di oggi

Prodotti non tech molto acquistati

Non dimenticate di dare un’occhiata alle nostre pagine delle offerte, dove troverete tantissimi altri spunti interessanti.

Offerte per categoria