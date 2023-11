Google ha da poco rilasciato un aggiornamento della beta di Android 14 per vari dispositivi delle serie Google Pixel. La nuova versione Beta 1.1 di Android 14 QPR2 è in rilascio per tutti i dispositivi delle famiglie Google Pixel da Pixel 5a ai più recenti Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Ecco i dettagli dell’update.

Google rilascia Android 14 QPR2 Beta 1.1 per i dispositivi Pixel

Nelle note di rilascio Google spiega che si tratta di un aggiornamento minore che introduce alcune correzioni di bug, come si deduce dalla numerazione dell’update. Secondo quanto riportato Google ha risolto un problema che a volte causava la rimozione di alcune app dopo l’installazione di un aggiornamento di sistema e quindi impediva la nuova installazione di tali app.

In altri casi le app interessate non potevano essere installate su un dispositivo anche se non erano state installate in precedenza. La società riporta che ha risolto anche altri problemi che influivano sulla stabilità, sulle prestazioni e sulla connettività del sistema.

Android 14 QPR2 Beta 1.1 è attualmente in rollout via OTA per gli utenti iscritti al programma Android Beta che dovrebbero ricevere l’aggiornamento entro breve, ma chi vuole giocare d’anticipo può scaricare subito la build qui e installarla manualmente, se dispone dell’esperienza necessaria.

Potrebbe interessarti: Pixel 8, Pixel 7a e non solo, ecco le offerte Google del Black Friday Amazon