Tineco è uno dei brand più innovativi nel campo dei prodotti per le pulizie domestiche e da poco ha lanciato sul mercato la sua soluzione più evoluta nel campo degli aspirapolvere cordless. In attesa della nostra recensione completa, che arriverà a breve, andiamo a conoscere meglio Tineco PURE ONE STATION PET, scontato su Amazon a partire da domani, quando prenderà il via la Settimana del Black Friday.

Un aspirapolvere quasi autonomo

Dopo averci deliziato negli anni scorsi con modelli sempre più evoluti della serie PURE ONE (qui trovare la recensione di Tineco PURE ONE S15 PRO), il brand ha sfornato il suo primo aspirapolvere cordless con base di pulizia integrata. Abbiamo volutamente usato questo termine perché la soluzione di Tineco non si limita a vuotare il serbatoio dello sporco, come accade ad esempio con gli aspirapolvere robot più evoluti.

Partiamo però dall’aspirapolvere, più leggero e compatto rispetto ai modelli precedenti, e dotato di una batteria non rimovibile. Lo schermo è posizionato vicino all’interruttore di accensione, così da essere sempre perfettamente visibile e mostra la carica residua e la potenza, che varia autonomamente in base allo sporco rilevato sul pavimento, grazie alla tecnologia iLoop.

La dotazione di serie include, oltre alla spazzola motorizzata, anche una spazzola più piccola per divani e materassi e un paio di bocchette più piccole per angoli e cuscini. Tutti gli accessori possono essere posizionati sulla base di ricarica, per averli sempre a portata di mano e in perfetto ordine.

Quello che però rende unico Tineco PURE ONE STATION PET è proprio la stazione base, che oltre a ricaricare la batteria dell’aspirapolvere, tenere in ordine gli accessori e fungere da supporto, si occupa di vuotare la polvere dal serbatoio del dispositivo per raccogliere la polvere nel contenitore da 3 litri al suo interno.

Al termine di ogni utilizzo un sistema meccanico apre lo sportellino del contenitore e aspira lo sporco, facendo contemporaneamente ruotare la spazzola principale per rimuovere i residui di sporco e aspirarli, evitando dunque che sia l’utente a doverlo fare. All’utilizzatore resta solo il compito di vuotare, ogni due mesi circa, il contenitore da 3 litri, visto che alla pulizia di tutti il resto, filtri compresi, pensa la stazione.

L’offerta del Black Friday

A partire da domani 17 novembre, e fino al 27 novembre, Tineco FLOOR ONE STATION PET sarà in offerta su Amazon a 679 euro invece del 799 euro del prezzo di listino, in risparmio davvero notevole su un prodotto così interessante.

Informazione Pubblicitaria